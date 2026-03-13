В субботу в центре Харькова перекроют движение из-за обрезки деревьев

Транспорт 18:44   13.03.2026
Елена Нагорная
14 марта с 8:30 до 15:00 будет запрещено движение транспорта по улице Свободы, на участке от улицы Алчевских до улицы Григория Сковороды.

В это время сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» будут проводить работы по удалению и обрезке крон деревьев, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства городского совета.

Пропуск транспорта будет осуществляться на перекрестке улиц Свободы и Алчевских. Также объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицами Алчевских, Ярослава Мудрого, Григория Сковороды и другим.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», перекрыта часть трассы М-03 Киев – Харьков – Довжанский в пределах города Изюм. 13 марта с 15:15 движение всех транспортных средств временно приостановлено на км 626+260 из-за подтопления временной переправы с деревянным настилом. Такое решение приняли из соображений безопасности.

Автор: Елена Нагорная
