В субботу в центре Харькова перекроют движение из-за обрезки деревьев
14 марта с 8:30 до 15:00 будет запрещено движение транспорта по улице Свободы, на участке от улицы Алчевских до улицы Григория Сковороды.
В это время сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» будут проводить работы по удалению и обрезке крон деревьев, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства городского совета.
Пропуск транспорта будет осуществляться на перекрестке улиц Свободы и Алчевских. Также объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицами Алчевских, Ярослава Мудрого, Григория Сковороды и другим.
Как ранее сообщала МГ «Объектив», перекрыта часть трассы М-03 Киев – Харьков – Довжанский в пределах города Изюм. 13 марта с 15:15 движение всех транспортных средств временно приостановлено на км 626+260 из-за подтопления временной переправы с деревянным настилом. Такое решение приняли из соображений безопасности.
Читайте также: В Харькове начали ремонтировать дороги после зимы: где идут работы (фото)
• Дата публикации материала: 13 марта 2026 в 18:44;