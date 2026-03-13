У суботу в центрі Харкова перекриють рух через обрізку дерев

14 березня з 8:30 до 15:00 буде заборонено рух транспорту вулицею Свободи, на ділянці від вулиці Алчевських до вулиці Григорія Сковороди.

У цей час співробітники СКП «Харківзеленбуд» проводитимуть роботи з видалення та обрізки крон дерев, повідомили у департаменті будівництва та шляхового господарства міської ради.

Пропуск транспорту здійснюватиметься на перехресті вулиць Свободи та Алчевських. Також об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями Алчевських, Ярослава Мудрого, Григорія Сковороди та іншими.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, перекрито частину траси М-03 Київ – Харків – Довжанський у межах міста Ізюм. 13 березня з 15:15 рух усіх транспортних засобів тимчасово призупинили на км 626+260 через підтоплення тимчасової переправи з дерев’яним настилом. Таке рішення ухвалили з міркувань безпеки та для недопущення надзвичайних ситуацій