У суботу в центрі Харкова перекриють рух через обрізку дерев
14 березня з 8:30 до 15:00 буде заборонено рух транспорту вулицею Свободи, на ділянці від вулиці Алчевських до вулиці Григорія Сковороди.
У цей час співробітники СКП «Харківзеленбуд» проводитимуть роботи з видалення та обрізки крон дерев, повідомили у департаменті будівництва та шляхового господарства міської ради.
Пропуск транспорту здійснюватиметься на перехресті вулиць Свободи та Алчевських. Також об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями Алчевських, Ярослава Мудрого, Григорія Сковороди та іншими.
Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, перекрито частину траси М-03 Київ – Харків – Довжанський у межах міста Ізюм. 13 березня з 15:15 рух усіх транспортних засобів тимчасово призупинили на км 626+260 через підтоплення тимчасової переправи з дерев’яним настилом. Таке рішення ухвалили з міркувань безпеки та для недопущення надзвичайних ситуацій
Новини за темою:
- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: новини Харкова, обрезка деревьев, рух;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У суботу в центрі Харкова перекриють рух через обрізку дерев», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2026 в 18:44;