У суботу в центрі Харкова перекриють рух через обрізку дерев

Транспорт 18:44   13.03.2026
Олена Нагорна
14 березня з 8:30 до 15:00 буде заборонено рух транспорту вулицею Свободи, на ділянці від вулиці Алчевських до вулиці Григорія Сковороди.

У цей час співробітники СКП «Харківзеленбуд» проводитимуть роботи з видалення та обрізки крон дерев, повідомили у департаменті будівництва та шляхового господарства міської ради.

Пропуск транспорту здійснюватиметься на перехресті вулиць Свободи та Алчевських. Також об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями Алчевських, Ярослава Мудрого, Григорія Сковороди та іншими.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, перекрито частину траси М-03 Київ – Харків – Довжанський у межах міста Ізюм. 13 березня з 15:15 рух усіх транспортних засобів тимчасово призупинили на км 626+260 через підтоплення тимчасової переправи з дерев’яним настилом. Таке рішення ухвалили з міркувань безпеки та для недопущення надзвичайних ситуацій

Читайте також: У Харкові почали ремонтувати дороги після зими: де йдуть роботи (фото)

У суботу в центрі Харкова перекриють рух через обрізку дерев
У суботу в центрі Харкова перекриють рух через обрізку дерев
13.03.2026, 18:44
Катували жителів Ізюма і вбили помічника депутата: ідентифікували 13 окупантів
Катували жителів Ізюма і вбили помічника депутата: ідентифікували 13 окупантів
13.03.2026, 18:14
Врятував дітей на озері в Харкові: чоловіка нагородив Терехов, що каже герой
Врятував дітей на озері в Харкові: чоловіка нагородив Терехов, що каже герой
13.03.2026, 16:50
Підтопило переправу: закрили рух трасою на Харківщині (відео)
Підтопило переправу: закрили рух трасою на Харківщині (відео)
13.03.2026, 17:15
На півночі Харківщини ворог не атакував – Генштаб у зведенні 13 березня
На півночі Харківщини ворог не атакував – Генштаб у зведенні 13 березня
13.03.2026, 17:33
Ламав лід голими руками: що відомо про героя, який врятував дітей у Харкові
Ламав лід голими руками: що відомо про героя, який врятував дітей у Харкові
13.03.2026, 15:36

Новини за темою:

13.03.2026
Катували жителів Ізюма і вбили помічника депутата: ідентифікували 13 окупантів
13.03.2026
На півночі Харківщини ворог не атакував – Генштаб у зведенні 13 березня
13.03.2026
Підтопило переправу: закрили рух трасою на Харківщині (відео)
13.03.2026
Врятував дітей на озері в Харкові: чоловіка нагородив Терехов, що каже герой
13.03.2026
Ламав лід голими руками: що відомо про героя, який врятував дітей у Харкові


Якщо вам цікава новина: «У суботу в центрі Харкова перекриють рух через обрізку дерев», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

