Два трамваї змінять маршрути в четвер у Харкові через обрізку дерев
З 10:00 до 15:00 26 березня у Харкові змінять маршрути трамваї №3 та 27. Вони курсуватимуть через вулицю Миколи Бажана до розворотного кола «Новоселівка».
У цей час співробітники СКП “Харківзеленбуд” проводитимуть роботи з видалення та обрізання крон дерев, повідомили у пресслужбі міськради.
Рух трамваїв буде припинений на вулиці Москалівській, на ділянці від вулиці Миколи Бажана до розворотного кола «Новожанове»
На час відсутності трамвайного сполучення від розворотного кола трамваїв «Новожанове» до вулиці Миколи Бажана курсуватиме тимчасовий автобус №4.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у справі про демонтаж трамвайних рейок на спуску Весніна у 2022 році ще тривають судові тяжби. 26 лютого Харківський окружний адміністративний суд вкотре визнав дії міськради протиправними.
- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2026 в 20:10;