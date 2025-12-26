Почти две тысячи коммунальщиков борются в Харькове со снегом (фото)
Фото: ХГС
Уже ночью коммунальщики начали убирать город от последствий снегопада, пишут в пресс-службе горсовета.
В частности, в ночное время на улицах работали 95 единиц спецтехники. Днем – 175 машин.
«В частности, работники КП «Дорремстрой» обеспечивают безопасность движения транспорта и пешеходов на дорогах города и во дворах многоэтажек. Коммунальщики очищают проезжие части, тротуары, пешеходные дорожки, подходы к контейнерным площадкам и выходы из подъездов», – передают в мэрии.
Всего, добавили в горсовете, на улицах Харькова со снежной стихией борются больше 1,7 тысячи коммунальщиков.
