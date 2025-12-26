Live

Почти две тысячи коммунальщиков борются в Харькове со снегом (фото)

Общество 09:30   26.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Почти две тысячи коммунальщиков борются в Харькове со снегом (фото) Фото: ХГС

Уже ночью коммунальщики начали убирать город от последствий снегопада, пишут в пресс-службе горсовета.

В частности, в ночное время на улицах работали 95 единиц спецтехники. Днем ​​– 175 машин.

Убирают снег в Харьков
Фото: ХГС

«В частности, работники КП «Дорремстрой» обеспечивают безопасность движения транспорта и пешеходов на дорогах города и во дворах многоэтажек. Коммунальщики очищают проезжие части, тротуары, пешеходные дорожки, подходы к контейнерным площадкам и выходы из подъездов», – передают в мэрии.

Убирают снег в Харьков
Фото: ХГС

Всего, добавили в горсовете, на улицах Харькова со снежной стихией борются больше 1,7 тысячи коммунальщиков.

Убирают снег в Харьков
Фото: ХГС

Читайте также: Движение транспорта запретят в центре Харькова вечером 25 декабря: подробности

Автор: Николь Костенко-Лагутина
