Почти две тысячи коммунальщиков борются в Харькове со снегом (фото)

Уже ночью коммунальщики начали убирать город от последствий снегопада, пишут в пресс-службе горсовета.

В частности, в ночное время на улицах работали 95 единиц спецтехники. Днем ​​– 175 машин.

«В частности, работники КП «Дорремстрой» обеспечивают безопасность движения транспорта и пешеходов на дорогах города и во дворах многоэтажек. Коммунальщики очищают проезжие части, тротуары, пешеходные дорожки, подходы к контейнерным площадкам и выходы из подъездов», – передают в мэрии.

Всего, добавили в горсовете, на улицах Харькова со снежной стихией борются больше 1,7 тысячи коммунальщиков.