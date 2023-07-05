У Харкові висадили понад мільйон квітів

У Харкові завершився етап висадки квітів. Результат можна побачити по всьому місту. І в центрі, і у віддалених районах. Тепер задача озеленювачів підтримувати клумби у належному стані. Усього було висаджено і вирощено понад мільйон квітів. Кореспондент МГ «Об’єктив» поспілкувався з речником СКП «Харківзеленбуд» Олексієм Комяковим.

У Харкові комунальники висадили стільки квітів, скільки планували цього року. Далі вони підтримуватимуть цю красу до холодів.

Олексій Комяков, речник СКП «Харківзеленбуд»

«На сьогодні ми вже підійшли до кульмінації висадки клумб. І нам залишилося тільки підтримувати їх в належному стані до кінця теплого сезону, щоб вони якнайдовше змогли простояти. Щоб якнайдовше харків’яни змогли ними насолодитися. В нас був план більше мільйона квітів. Це ті, що ми висадили і ті, що ми виростили».

Над клумбами почали працювати ландшафтні дизайнери. Клумби наступного року мають бути красивіші за цьогорічні.

Олексій Комяков, речник СКП «Харківзеленбуд»

«У нас є група дизайнерів, які теж, починаючи вже з осені, планують і малюють клумби на наступний рік. Їх задача, в першу чергу, не повторюватися. Ми ніколи не повторюємося. Якщо взяти фото минулих років і сьогоднішні, то ми побачимо що в нас клумби всі різні».

Але клумби у Харкові страждають від рук вандалів.

Олексій Комяков, речник СКП «Харківзеленбуд»

«Був пік на початку висадки квітів. Якось так люди, я думаю, що вони готувалися до дачного сезону. Але на сьогодні більш-менш спокійно. Але все ж таки ми закликаємо всіх харків’ян милуватися квітами на клумбах, а не в себе на дачі».

Квітучі парки позитивно впливають на психологічний стан харків’ян. Така реабілітаційна функція зараз важлива, як ніколи.

Олексій Комяков, речник СКП «Харківзеленбуд»

«Я вважаю, що це дуже важливо. Це, по-перше, важливо для тих, хто залишився в Харкові. Якщо ми згадуємо минулий рік, березень – квітень, як було сіро, лячно і дуже неприємно. І коли вже прийшла весна, все почало квітнути і люди почали виходити на вулицю. Не дивлячись ні на що. Ну це дуже позитивно для людей».