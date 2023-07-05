В Харькове высадили более миллиона цветов

В Харькове завершился этап высадки цветов. Результат можно увидеть по всему городу. И в центре, и в отдаленных районах. Теперь задача озеленителей – поддерживать клумбы в надлежащем состоянии. Всего высадили и вырастили более миллиона цветов. Корреспондент МГ «Объектив» пообщался с представителем СКП «Харьковзеленстрой» Алексеем Комяковым.

В Харькове коммунальщики высадили столько цветов, сколько планировали в этом году. Дальше они будут поддерживать эту красоту до холодов.

Алексей Комяков, спикер СКП «Харьковзеленстрой»

«На сегодня мы уже подошли к кульминации высадки клумб. И нам осталось только поддерживать их в надлежащем состоянии до конца теплого сезона, чтобы они дольше смогли простоять. Чтобы дольше харьковчане смогли ими насладиться. У нас был план больше миллиона цветов. Это те, что мы высадили и вырастили».

Над клумбами стали работать ландшафтные дизайнеры. Клумбы в следующем году должны быть красивее нынешних.

Алексей Комяков, спикер СКП «Харьковзеленстрой»

«У нас есть группа дизайнеров, которые тоже, начиная уже с осени, планируют и рисуют клумбы на следующий год. Их задача — не повторяться. Мы никогда не повторяемся. Если взять фото прошлых лет и сегодняшние, мы увидим, что у нас клумбы все разные».

Но клумбы в Харькове страдают от рук вандалов.

Алексей Комяков, спикер СКП «Харьковзеленстрой»

«Был пик в начале высадки цветов. Я думаю, что люди готовились к дачному сезону. Но на сегодня более-менее спокойно. Но все же мы призываем всех харьковчан любоваться цветами на клумбах, а не у себя на даче».

Цветущие парки положительно влияют на психологическое состояние харьковчан. Такая реабилитационная функция сейчас важна, как никогда.

Алексей Комяков, спикер СКП «Харьковзеленстрой»

«Я считаю, что это очень важно. Это, во-первых, важно для оставшихся в Харькове. Если мы вспоминаем прошлый год, март – апрель, как было серо, страшно и очень неприятно. И когда уже пришла весна, все начало цвести и люди стали выходить на улицу. Не смотря ни на что. Ну, это очень позитивно для людей».