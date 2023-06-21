Лучший цветник. В Харькове ко Дню города выберут самую красивую клумбу
Ко Дню города и Дню независимости Украины КП «Харьковблагоустройство» проводит в Харькове конкурс на лучшую клумбу, сообщили в горсовете.
Победителей определят до 1 августа. Цель этого соревнования – поощрить сотрудников творчески и оригинально оформлять клумбы и цветники на придомовых территориях.
Конкурс проводится на территории филиалов предприятия. Среди критериев оценки – оригинальность замысла, художественное оформление клумбы, колористика работы и композиционное решение.
Также предприятие начало смотр-конкурс по благоустройству и озеленению придомовых территорий многоквартирных домов в номинациях «Лучший двор» и «Лучшая клумба».
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 16:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ко Дню города и Дню независимости Украины КП «Харьковблагоустройство» проводит в Харькове конкурс на лучшую клумбу, сообщили в горсовете.".