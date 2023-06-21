Лучший цветник. В Харькове ко Дню города выберут самую красивую клумбу

Ко Дню города и Дню независимости Украины КП «Харьковблагоустройство» проводит в Харькове конкурс на лучшую клумбу, сообщили в горсовете.

Победителей определят до 1 августа. Цель этого соревнования – поощрить сотрудников творчески и оригинально оформлять клумбы и цветники на придомовых территориях.



Конкурс проводится на территории филиалов предприятия. Среди критериев оценки – оригинальность замысла, художественное оформление клумбы, колористика работы и композиционное решение.

Также предприятие начало смотр-конкурс по благоустройству и озеленению придомовых территорий многоквартирных домов в номинациях «Лучший двор» и «Лучшая клумба».