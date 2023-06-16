В центре Харькова появилась клумба «ВСУ» (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Возле Зеркальной струи создали новую клумбу с надписью «ВСУ».
«У Зеркальной струи озеленители СКП «Харьковзеленстрой» создали новую цветочную картину», — сообщили в Харьковском горсовете.
В клумбе использовали коричневую и зеленую альтернантеру, ирезине, желтый тагетес, желто-голубую мраморную крошку и белый мраморный камень.
«Эта клумба стала еще одной визитной карточкой города, посвященной Вооруженным Силам Украины, каждому, кто защищает нашу страну и позволяет другим чувствовать себя в безопасности!» – отметили озеленители.
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 15:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возле Зеркальной струи создали новую клумбу с надписью «ВСУ».".