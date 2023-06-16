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В центре Харькова появилась клумба «ВСУ» (фото)

Общество 15:27   16.06.2023
Виктория Яковенко
В центре Харькова появилась клумба «ВСУ» (фото) Фото: Харьковский горсовет

Возле Зеркальной струи создали новую клумбу с надписью «ВСУ».

«У Зеркальной струи озеленители СКП «Харьковзеленстрой» создали новую цветочную картину», — сообщили в Харьковском горсовете.

В клумбе использовали коричневую и зеленую альтернантеру, ирезине, желтый тагетес, желто-голубую мраморную крошку и белый мраморный камень.

«Эта клумба стала еще одной визитной карточкой города, посвященной Вооруженным Силам Украины, каждому, кто защищает нашу страну и позволяет другим чувствовать себя в безопасности!» – отметили озеленители.

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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 15:27;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возле Зеркальной струи создали новую клумбу с надписью «ВСУ».".