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В Харькове создали клумбу по эскизу школьника (фото)

Общество 07:57   14.06.2023
Оксана Горун
В Харькове создали клумбу по эскизу школьника (фото) Фото: Василий Голосной

Дизайнером клумбы, которую разбили на улице Сумской в Харькове, напротив Центрального парка, стал местный девятиклассник, сообщает «Редпост».

Эскиз школьника победил на общегородском конкурсе.

«Уже сейчас мы можем видеть завершенную клумбу, которая у нас принимала участие в конкурсе. Мы очень благодарны нашему победителю, что он создал такое очень теплое разноцветье лета в таком небольшом уголке нашего города. Здесь мы можем видеть много цветов – желтый, голубой, фиолетовые и белые камни, создающие хорошее настроение, создающие позитив. Я думаю, что все харьковчане смогут оценить и нашу работу и работу нашего победителя, приехать и сфотографироваться здесь. Я думаю, что эти фотографии пойдут по всей Европе, чтобы все знали, как в Харькове красиво», — прокомментировал спикер СКП «Харьковзеленстрой» Алексей Комяков.

Читайте также: “Слава Украине!” – в Харькове обновляют патриотическую клумбу (видео)

Клумба на Сумской в Харькове
Фото: Василий Голосной
Клумба на Сумской в Харькове 2
Фото: Василий Голосной
Клумба на Сумской в Харькове 3
Фото: Василий Голосной
Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 07:57;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дизайнером клумбы, которую разбили на улице Сумской в Харькове, напротив Центрального парка, стал местный девятиклассник, сообщает «Редпост»".