В Харькове создали клумбу по эскизу школьника (фото)

Дизайнером клумбы, которую разбили на улице Сумской в Харькове, напротив Центрального парка, стал местный девятиклассник, сообщает «Редпост».

Эскиз школьника победил на общегородском конкурсе.

«Уже сейчас мы можем видеть завершенную клумбу, которая у нас принимала участие в конкурсе. Мы очень благодарны нашему победителю, что он создал такое очень теплое разноцветье лета в таком небольшом уголке нашего города. Здесь мы можем видеть много цветов – желтый, голубой, фиолетовые и белые камни, создающие хорошее настроение, создающие позитив. Я думаю, что все харьковчане смогут оценить и нашу работу и работу нашего победителя, приехать и сфотографироваться здесь. Я думаю, что эти фотографии пойдут по всей Европе, чтобы все знали, как в Харькове красиво», — прокомментировал спикер СКП «Харьковзеленстрой» Алексей Комяков.