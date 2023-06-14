В Харькове создали клумбу по эскизу школьника (фото)
Дизайнером клумбы, которую разбили на улице Сумской в Харькове, напротив Центрального парка, стал местный девятиклассник, сообщает «Редпост».
Эскиз школьника победил на общегородском конкурсе.
«Уже сейчас мы можем видеть завершенную клумбу, которая у нас принимала участие в конкурсе. Мы очень благодарны нашему победителю, что он создал такое очень теплое разноцветье лета в таком небольшом уголке нашего города. Здесь мы можем видеть много цветов – желтый, голубой, фиолетовые и белые камни, создающие хорошее настроение, создающие позитив. Я думаю, что все харьковчане смогут оценить и нашу работу и работу нашего победителя, приехать и сфотографироваться здесь. Я думаю, что эти фотографии пойдут по всей Европе, чтобы все знали, как в Харькове красиво», — прокомментировал спикер СКП «Харьковзеленстрой» Алексей Комяков.
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 07:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дизайнером клумбы, которую разбили на улице Сумской в Харькове, напротив Центрального парка, стал местный девятиклассник, сообщает «Редпост»".