«Слава Украине!» — в Харькове обновляют патриотическую клумбу (видео)

Клумбу в саду Шевченко прихорашивают озеленители. Ее дизайн в 2023 году решили не менять.

«Озеленители СКП «Харьковзеленстрой» обновляют клумбу в саду им. Т.Г. Шевченко «Слава Украине». В этом году предприятие решило ничего не менять на этом месте, а продлить жизнь цветущему панно», — сообщили на странице СКП «Харьковзеленстрой» в facebook.

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