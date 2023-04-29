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«Слава Украине!» — в Харькове обновляют патриотическую клумбу (видео)

Общество 17:41   29.04.2023
Оксана Горун
«Слава Украине!» — в Харькове обновляют патриотическую клумбу (видео) Фото: скрин

Клумбу в саду Шевченко прихорашивают озеленители. Ее дизайн в 2023 году решили не менять.

«Озеленители СКП «Харьковзеленстрой» обновляют клумбу в саду им. Т.Г. Шевченко «Слава Украине». В этом году предприятие решило ничего не менять на этом месте, а продлить жизнь цветущему панно», — сообщили на странице СКП «Харьковзеленстрой» в facebook.

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    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 апреля 2023 в 17:41;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Клумбу в саду Шевченко прихорашивают озеленители. Ее дизайн в 2023 году решили не менять".