«Слава Украине!» — в Харькове обновляют патриотическую клумбу (видео)
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Клумбу в саду Шевченко прихорашивают озеленители. Ее дизайн в 2023 году решили не менять.
«Озеленители СКП «Харьковзеленстрой» обновляют клумбу в саду им. Т.Г. Шевченко «Слава Украине». В этом году предприятие решило ничего не менять на этом месте, а продлить жизнь цветущему панно», — сообщили на странице СКП «Харьковзеленстрой» в facebook.
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Как выращивают цветы для парков Харькова, смотрите в сюжете МГ «Объектив».
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2023 в 17:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Клумбу в саду Шевченко прихорашивают озеленители. Ее дизайн в 2023 году решили не менять".