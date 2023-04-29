“Слава Україні!” – у Харкові оновлюють патріотичну клумбу (відео)

Клумбу в саду Шевченка чепурять озеленювачі. Її дизайн у 2023 році вирішили не міняти.

“Озеленювачі СКП “Харківзеленбуд” оновлюють клумбу в саду ім. Т.Г. Шевченка “Слава Україні”. У цьому році підприємство вирішило нічого не змінювати на цьому місці, а продовжити життя квітучого пано“, – повідомили на сторінці СКП “Харківзеленбуд” у фейсбуці.

Як вирощують квіти для парків Харкова, дивіться в сюжеті МГ “Об’єктив”.