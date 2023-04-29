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“Слава Україні!” – у Харкові оновлюють патріотичну клумбу (відео)

Суспільство 17:41   29.04.2023
Оксана Горун
“Слава Україні!” – у Харкові оновлюють патріотичну клумбу (відео)

Клумбу в саду Шевченка чепурять озеленювачі. Її дизайн у 2023 році вирішили не міняти.

Озеленювачі СКП “Харківзеленбуд” оновлюють клумбу в саду ім. Т.Г. Шевченка “Слава Україні”. У цьому році підприємство вирішило нічого не змінювати на цьому місці, а продовжити життя квітучого пано“, – повідомили на сторінці СКП “Харківзеленбуд” у фейсбуці.

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    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2023 в 17:41;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Клумбу в саду Шевченка чепурять озеленювачі. Її дизайн у 2023 році вирішили не міняти".