“Слава Україні!” – у Харкові оновлюють патріотичну клумбу (відео)
Клумбу в саду Шевченка чепурять озеленювачі. Її дизайн у 2023 році вирішили не міняти.
“Озеленювачі СКП “Харківзеленбуд” оновлюють клумбу в саду ім. Т.Г. Шевченка “Слава Україні”. У цьому році підприємство вирішило нічого не змінювати на цьому місці, а продовжити життя квітучого пано“, – повідомили на сторінці СКП “Харківзеленбуд” у фейсбуці.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2023 в 17:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Клумбу в саду Шевченка чепурять озеленювачі. Її дизайн у 2023 році вирішили не міняти".