Чекають на гарну погоду. Понад 30 тисяч квітів прикрасять парки Харкова
Понад 30 тисяч саджанців квітів вирощують у теплиці парку «Зелений гай» в Індустріальному районі Харкова. Цю теплицю збудували лише два місяці тому. І лише місяць тому почали в ній працювати. За словами квіткарів, десь на початку травня, коли буде сприятлива погода, квіти висадять на міські клумби.
У парку “Зелений Гай” готуються до сезону посадки квітів. Незабаром рослини із теплиці прикрашатимуть клумби парку в Індустріальному районі Харкова.
Ганна Котляр, майстер ділянки зеленого господарства
«Того року ми не садили квіти. Самі не вирощували. Ми купували кущі. Потім висаджували. Клумби готували. А цього року ми маємо теплицю і ми висадили квіти»
У теплиці вирощують понад 20 видів квітів: герані, алісум, сальвії, календули, чорнобривці та петунії.
Ганна Котляр, майстер ділянки зеленого господарства
«Сальвії – 5 тисяч десь. Потім герань – понад 10 тисяч. Чорнобривці теж від 5 тисяч. Алісіум – 3 тисячі. Петунія – 11 тисяч. Понад 20 видів квітів»
Спочатку насіння сіють, потім виривають саджанці квітів і пересаджують їх в окремі пластикові стаканчики.
Ганна Котляр, майстер ділянки зеленого господарства
«Спочатку висадили розсаду. Потім ось квіти вже у нас. Скоро вони у нас зацвітуть. Ми їх на клумбу висадимо»
У теплиці співробітники парку почали працювати лише місяць тому. У ній зараз – понад 30 тисяч квітів.
Ганна Котляр, майстер ділянки зеленого господарства
«Ми у цю теплицю заїхали місяць назад тільки. Є багаторічні рослини, а є однорічні. Багаторічні кущі будуть, алісіум буде, нагідки махрові будуть. У парку буде висаджено більше 30 тисяч квітів».
Вже незабаром у парку «Зелений гай» буде видно результат роботи квітникарів.
Галина Петрівна, мешканка Індустріального району
«Для дітей, і для дорослих, і для похилого віку дуже потрібен такий парк для відпочинку. Тут дуже зручно, і добре, і чисто, і нам подобається тут гуляти»
Читайте також: Атракціони не працюють: у парку Горького уточнили про новий графік роботи
Новини за темою:
Ви читали новину: «Чекають на гарну погоду. Понад 30 тисяч квітів прикрасять парки Харкова»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2023 в 19:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 30 тисяч саджанців квітів вирощують у теплиці парку «Зелений гай» в Індустріальному районі Харкова. Цю теплицю збудували лише два місяці тому. І лише місяць тому почали в ній працювати. За словами квіткарів, десь на початку травня, коли буде сприятлива погода, квіти висадять на міські клумби.".