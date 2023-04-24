Чекають на гарну погоду. Понад 30 тисяч квітів прикрасять парки Харкова

Понад 30 тисяч саджанців квітів вирощують у теплиці парку «Зелений гай» в Індустріальному районі Харкова. Цю теплицю збудували лише два місяці тому. І лише місяць тому почали в ній працювати. За словами квіткарів, десь на початку травня, коли буде сприятлива погода, квіти висадять на міські клумби.

У парку “Зелений Гай” готуються до сезону посадки квітів. Незабаром рослини із теплиці прикрашатимуть клумби парку в Індустріальному районі Харкова.

Ганна Котляр, майстер ділянки зеленого господарства

«Того року ми не садили квіти. Самі не вирощували. Ми купували кущі. Потім висаджували. Клумби готували. А цього року ми маємо теплицю і ми висадили квіти»

У теплиці вирощують понад 20 видів квітів: герані, алісум, сальвії, календули, чорнобривці та петунії.

Ганна Котляр, майстер ділянки зеленого господарства

«Сальвії – 5 тисяч десь. Потім герань – понад 10 тисяч. Чорнобривці теж від 5 тисяч. Алісіум – 3 тисячі. Петунія – 11 тисяч. Понад 20 видів квітів»

Спочатку насіння сіють, потім виривають саджанці квітів і пересаджують їх в окремі пластикові стаканчики.

Ганна Котляр, майстер ділянки зеленого господарства

«Спочатку висадили розсаду. Потім ось квіти вже у нас. Скоро вони у нас зацвітуть. Ми їх на клумбу висадимо»

У теплиці співробітники парку почали працювати лише місяць тому. У ній зараз – понад 30 тисяч квітів.

Ганна Котляр, майстер ділянки зеленого господарства



«Ми у цю теплицю заїхали місяць назад тільки. Є багаторічні рослини, а є однорічні. Багаторічні кущі будуть, алісіум буде, нагідки махрові будуть. У парку буде висаджено більше 30 тисяч квітів».

Вже незабаром у парку «Зелений гай» буде видно результат роботи квітникарів.

Галина Петрівна, мешканка Індустріального району

«Для дітей, і для дорослих, і для похилого віку дуже потрібен такий парк для відпочинку. Тут дуже зручно, і добре, і чисто, і нам подобається тут гуляти»