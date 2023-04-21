Атракціони не працюють: у парку Горького уточнили про новий графік роботи

Попри те, що харківський центральний парк відпочинку подовжив час роботи, атракціони там не працюють.

«Центральний парк працює як місце для прогулянок. Атракціони не працюють. Бережіть себе та близьких! Все буде», – повідомили у пресслужбі парку.