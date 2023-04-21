Атракціони не працюють: у парку Горького уточнили про новий графік роботи
Попри те, що харківський центральний парк відпочинку подовжив час роботи, атракціони там не працюють.
«Центральний парк працює як місце для прогулянок. Атракціони не працюють. Бережіть себе та близьких! Все буде», – повідомили у пресслужбі парку.
Нагадаємо: У Харкові Центральний парк подовжив час роботи
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2023 в 12:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попри те, що харківський центральний парк відпочинку подовжив час роботи, атракціони там не працюють.".