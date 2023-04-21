Аттракционы не работают: в парке Горького уточнили про новый график работы
Несмотря на то, что харьковский центральный парк отдыха продлил время работы, аттракционы там не работают.
«Центральный парк работает как место для прогулок. Аттракционы не работают. Берегите себя и близких! Все будет», – сообщили в пресс-службе парка.
Напомним: В Харькове Центральный парк продлил время работы
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 12:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на то, что харьковский центральный парк отдыха продлил время работы, аттракционы там не работают.".