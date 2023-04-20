В Харькове Центральный парк продлил время работы

С 22 апреля Харьковский центральный парк отдыха будет работать дольше.

Об этом сообщили в пресс-службе парка. Теперь он будет работать с 8:00 до 21:00 ежедневно.

Это связано с увеличением светового дня, добавили в пресс-службе.