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В Харькове Центральный парк продлил время работы

Общество 13:44   20.04.2023
Виктория Яковенко
В Харькове Центральный парк продлил время работы

С 22 апреля Харьковский центральный парк отдыха будет работать дольше.

Об этом сообщили в пресс-службе парка. Теперь он будет работать с 8:00 до 21:00 ежедневно.

Это связано с увеличением светового дня, добавили в пресс-службе.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 13:44;

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