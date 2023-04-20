В Харькове Центральный парк продлил время работы
С 22 апреля Харьковский центральный парк отдыха будет работать дольше.
Об этом сообщили в пресс-службе парка. Теперь он будет работать с 8:00 до 21:00 ежедневно.
Это связано с увеличением светового дня, добавили в пресс-службе.
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 13:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 22 апреля Харьковский центральный парк отдыха будет работать дольше.".