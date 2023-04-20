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У Харкові Центральний парк подовжив час роботи

Суспільство 13:44   20.04.2023
Виктория Яковенко
У Харкові Центральний парк подовжив час роботи

З 22 квітня Харківський центральний парк відпочинку працюватиме довше.

Про це повідомили у пресслужбі парку. Тепер він працюватиме з 8:00 до 21:00 щоденно.

Це пов’язано зі збільшенням світлового дня, додали у пресслужбі.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 13:44;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 22 квітня Харківський центральний парк відпочинку працюватиме довше.".