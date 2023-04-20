У Харкові Центральний парк подовжив час роботи
З 22 квітня Харківський центральний парк відпочинку працюватиме довше.
Про це повідомили у пресслужбі парку. Тепер він працюватиме з 8:00 до 21:00 щоденно.
Це пов’язано зі збільшенням світлового дня, додали у пресслужбі.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 13:44;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 22 квітня Харківський центральний парк відпочинку працюватиме довше.".