У Харкові Центральний парк подовжив час роботи

З 22 квітня Харківський центральний парк відпочинку працюватиме довше.

Про це повідомили у пресслужбі парку. Тепер він працюватиме з 8:00 до 21:00 щоденно.

Це пов’язано зі збільшенням світлового дня, додали у пресслужбі.