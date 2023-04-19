У Харкові запустили фонтан (фото)

У Харкові готуються до відкриття сезону фонтанів. Перший пуск здійснили 19 квітня в Центральному парку.

“Сьогодні запустили Центральний фонтан парку. Це технічний запуск перед новим сезоном – потрібно перевірити все обладнання. Коли настане тепла пора, фонтан запрацює у звичайному режимі”, – повідомила пресслужба Центрального парку.

Нагадаємо, в Харкові також почали висаджувати клумби. “Зеленбудівці” запропонували мешканцям міста взяти участь у його благоустрої. Комунальне підприємство оголосило конкурс на найкращий ескіз клумби в українському стилі.