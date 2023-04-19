У Харкові запустили фонтан (фото)
У Харкові готуються до відкриття сезону фонтанів. Перший пуск здійснили 19 квітня в Центральному парку.
“Сьогодні запустили Центральний фонтан парку. Це технічний запуск перед новим сезоном – потрібно перевірити все обладнання. Коли настане тепла пора, фонтан запрацює у звичайному режимі”, – повідомила пресслужба Центрального парку.
Нагадаємо, в Харкові також почали висаджувати клумби. “Зеленбудівці” запропонували мешканцям міста взяти участь у його благоустрої. Комунальне підприємство оголосило конкурс на найкращий ескіз клумби в українському стилі.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2023 в 11:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові готуються до відкриття сезону фонтанів. Перший пуск здійснили 19 квітня в Центральному парку".