Конкурс на найкращий ескіз клумби: ідею переможця втілять у центрі Харкова

СКП «Харківзелебуд» проводить конкурс на найкращий ескіз клумби в українському стилі.

Як повідомили в Харківській міській раді, це може буде український орнамент, символіка тощо. Найкращу ідею втілять у життя на одній із центральних локацій міста.

«Щороку ми намагаємося створювати нові полотна з квітів, щоб здивувати харків’ян та гостей міста. Цього року ми хочемо, щоб ви долучилися до створення найкращих клумб в Україні», – зазначили у «Харківзеленбуді».

Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно підписатися на офіційну сторінку підприємства в «Instagram» та надіслати ескіз у direct.

Робота може буде виконана у будь-якому форматі: намальована від руки або з використанням цифрової графіки. Усі ескізи будуть опубліковані до 24 квітня.

Переможця визначить журі. Крім того, окремо за кількістю лайків оберуть переможця у номінації «Приз глядацьких симпатій».

Результати конкурсу оголосять 29 квітня.