Конкурс на найкращий ескіз клумби: ідею переможця втілять у центрі Харкова
СКП «Харківзелебуд» проводить конкурс на найкращий ескіз клумби в українському стилі.
Як повідомили в Харківській міській раді, це може буде український орнамент, символіка тощо. Найкращу ідею втілять у життя на одній із центральних локацій міста.
«Щороку ми намагаємося створювати нові полотна з квітів, щоб здивувати харків’ян та гостей міста. Цього року ми хочемо, щоб ви долучилися до створення найкращих клумб в Україні», – зазначили у «Харківзеленбуді».
Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно підписатися на офіційну сторінку підприємства в «Instagram» та надіслати ескіз у direct.
Робота може буде виконана у будь-якому форматі: намальована від руки або з використанням цифрової графіки. Усі ескізи будуть опубліковані до 24 квітня.
Переможця визначить журі. Крім того, окремо за кількістю лайків оберуть переможця у номінації «Приз глядацьких симпатій».
Результати конкурсу оголосять 29 квітня.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2023 в 15:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СКП «Харківзелебуд» проводить конкурс на найкращий ескіз клумби в українському стилі.".