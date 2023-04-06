Конкурс на лучший эскиз клумбы: идею победителя воплотят в центре Харькова

СКП «Харьковзелестрой» проводит конкурс на лучший эскиз клумбы в украинском стиле.

Как сообщили в Харьковском городском совете, это может быть украинский орнамент, символика и т.д. Лучшую идею воплотят в жизнь на одной из центральных локаций города.

«Каждый год мы стараемся создавать новые полотна из цветов, чтобы удивить харьковчан и гостей города. В этом году мы хотим, чтобы вы присоединились к созданию лучших клумб в Украине», — отметили в «Харьковзеленстрое».

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на официальную страницу предприятия в Instagram и отправить эскиз в direct.

Работа может быть выполнена в любом формате: нарисованная от руки или с использованием цифровой графики. Все эскизы будут опубликованы до 24 апреля.

Победителя определит жюри. Кроме того, отдельно по количеству лайков выберут победителя в номинации «Приз зрительских симпатий».

Результаты конкурса будут оглашены 29 апреля.