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Конкурс на лучший эскиз клумбы: идею победителя воплотят в центре Харькова

Общество 15:40   06.04.2023
Виктория Яковенко
Конкурс на лучший эскиз клумбы: идею победителя воплотят в центре Харькова Фото: Харьковский городской совет

СКП «Харьковзелестрой» проводит конкурс на лучший эскиз клумбы в украинском стиле.

Как сообщили в Харьковском городском совете, это может быть украинский орнамент, символика и т.д. Лучшую идею воплотят в жизнь на одной из центральных локаций города.

«Каждый год мы стараемся создавать новые полотна из цветов, чтобы удивить харьковчан и гостей города. В этом году мы хотим, чтобы вы присоединились к созданию лучших клумб в Украине», — отметили в «Харьковзеленстрое».

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на официальную страницу предприятия в Instagram и отправить эскиз в direct.

Работа может быть выполнена в любом формате: нарисованная от руки или с использованием цифровой графики. Все эскизы будут опубликованы до 24 апреля.

Победителя определит жюри. Кроме того, отдельно по количеству лайков выберут победителя в номинации «Приз зрительских симпатий».

Результаты конкурса будут оглашены 29 апреля.

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Автор: Виктория Яковенко

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    • • Дата публикации материала: 6 апреля 2023 в 15:40;

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