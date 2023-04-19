В Харькове запустили фонтан (фото)
Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова
В Харькове готовятся к открытию сезона фонтанов. Первый пуск произвели 19 апреля в Центральном парке.
«Сегодня запустили Центральный фонтан парка. Это технический запуск перед новым сезоном – нужно проверить все оборудование. Когда наступит теплая пора, фонтан заработает в обычном режиме», — сообщила пресс-служба Центрального парка.
Напомним, в Харькове также начали высаживать клумбы. «Зеленстроевцы» предложили жителям города поучаствовать в его украшении. Коммунальное предприятие объявило конкурс на лучший эскиз клумбы в украинском стиле.
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2023 в 11:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове готовятся к открытию сезона фонтанов. Первый пуск произвели 19 апреля в Центральном парке".