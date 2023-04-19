В Харькове запустили фонтан (фото)

В Харькове готовятся к открытию сезона фонтанов. Первый пуск произвели 19 апреля в Центральном парке.

«Сегодня запустили Центральный фонтан парка. Это технический запуск перед новым сезоном – нужно проверить все оборудование. Когда наступит теплая пора, фонтан заработает в обычном режиме», — сообщила пресс-служба Центрального парка.

Напомним, в Харькове также начали высаживать клумбы. «Зеленстроевцы» предложили жителям города поучаствовать в его украшении. Коммунальное предприятие объявило конкурс на лучший эскиз клумбы в украинском стиле.