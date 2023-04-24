Ждут хорошую погоду. Более 30 тысяч цветов украсят парки Харькова

Более 30 тысяч саженцев цветов выращивают в теплице парка «Зеленая роща» в Индустриальном районе Харькова. Эту теплицу построили всего два месяца назад. И только месяц тому назад начали в ней работать. По словам цветоводов, где-то в начале мая, когда будет благоприятная погода, цветы высадят на городские клумбы.

В парке «Зеленая Роща» готовятся к сезону посадки цветов. В скором времени растения из теплицы будут украшать клумбы парка в Индустриальном районе Харькова.

Анна Котляр, мастер участка зеленого хозяйства

«В том году мы не сажали цветы. Сами не выращивали. Мы закупали кусты. Затем высаживали. Клумбы готовили. А в этом году у нас есть теплица, и мы высадили цветы»

В теплице выращивают более 20 видов цветов: герани, алисум, сальвии, календулы, бархатцы и петунии.

Анна Котляр, мастер участка зеленого хозяйства

«Сальвии – 5 тысяч где-то. Затем герань – более 10 тысяч. Бархатцы тоже от 5 тысяч. Алисиум – 3 тысячи. Петуния – 11 тысяч. Более 20 видов цветов»

Сначала семена сеют, затем вырывают саженцы цветов и пересаживают их в отдельные пластиковые стаканчики.

Анна Котляр, мастер участка зеленого хозяйства

«Сначала высадили рассаду. Потом вот цветы уже у нас. Скоро они у нас зацветут. Мы их на клумбу высадим»

В теплице сотрудники парка начали работать всего месяц назад. В ней – более 30 тысяч цветов.

Анна Котляр, мастер участка зеленого хозяйства



«Мы в эту теплицу въехали месяц назад только. Есть многолетние растения, а однолетние. Многолетние кусты будут, алисиум будет, календулы махровые будут. В парке будет высажено более 30 тысяч цветов».



Уже в скором времени в парке «Зеленая роща» будет виден результат работы цветоводов.

Галина Петровна, жительница Индустриального района

«Для детей, и для взрослых, и для престарелых очень нужен такой парк для отдыха. Здесь очень удобно, и хорошо, и чисто, и нам нравится здесь гулять».