Live
  • Понедельник 24.04.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.15
    • 🟢

Ждут хорошую погоду. Более 30 тысяч цветов украсят парки Харькова

Общество 19:01   24.04.2023
Оксана Якушко
Ждут хорошую погоду. Более 30 тысяч цветов украсят парки Харькова

Более 30 тысяч саженцев цветов выращивают в теплице парка «Зеленая роща» в Индустриальном районе Харькова. Эту теплицу построили всего два месяца назад. И только месяц тому назад начали в ней работать. По словам цветоводов, где-то в начале мая, когда будет благоприятная погода, цветы высадят на городские клумбы.

В парке «Зеленая Роща» готовятся к сезону посадки цветов. В скором времени растения из теплицы будут украшать клумбы парка в Индустриальном районе Харькова.

Анна Котляр, мастер участка зеленого хозяйства

«В том году мы не сажали цветы. Сами не выращивали. Мы закупали кусты. Затем высаживали. Клумбы готовили. А в этом году у нас есть теплица, и мы высадили цветы»

В теплице выращивают более 20 видов цветов: герани, алисум, сальвии, календулы, бархатцы и петунии.

Анна Котляр, мастер участка зеленого хозяйства

«Сальвии – 5 тысяч где-то. Затем герань – более 10 тысяч. Бархатцы тоже от 5 тысяч. Алисиум – 3 тысячи. Петуния – 11 тысяч. Более 20 видов цветов»

Сначала семена сеют, затем вырывают саженцы цветов и пересаживают их в отдельные пластиковые стаканчики.

Анна Котляр, мастер участка зеленого хозяйства

«Сначала высадили рассаду. Потом вот цветы уже у нас. Скоро они у нас зацветут. Мы их на клумбу высадим»

В теплице сотрудники парка начали работать всего месяц назад. В ней – более 30 тысяч цветов.

Анна Котляр, мастер участка зеленого хозяйства

«Мы в эту теплицу въехали месяц назад только. Есть многолетние растения, а однолетние. Многолетние кусты будут, алисиум будет, календулы махровые будут. В парке будет высажено более 30 тысяч цветов».

Уже в скором времени в парке «Зеленая роща» будет виден результат работы цветоводов.

Галина Петровна, жительница Индустриального района

«Для детей, и для взрослых, и для престарелых очень нужен такой парк для отдыха. Здесь очень удобно, и хорошо, и чисто, и нам нравится здесь гулять».

Читайте также: Аттракционы не работают: в парке Горького уточнили про новый график работы

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

18:50
Погубили рыбы на сотни тысяч гривен: на Харьковщине разгулялись браконьеры
18:31
На Купянском направлении враг оборудует фортификационные сооружения — Генштаб
16:40
Как харьковчанам получить государственную помощь на ремонт поврежденного жилья
16:05
Прокуратура требует вернуть землю в Харькове за более чем 200 млн грн
15:17
На проспекте Гагарина водитель сбил ребенка на пешеходном переходе (фото)

  • Категории: Общество, Репортаж, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Ждут хорошую погоду. Более 30 тысяч цветов украсят парки Харькова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 19:01;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 30 тысяч саженцев цветов выращивают в теплице парка «Зеленая роща» в Индустриальном районе Харькова. Эту теплицу построили всего два месяца назад. И только месяц тому назад начали в ней работать. По словам цветоводов, где-то в начале мая, когда будет благоприятная погода, цветы высадят на городские клумбы.".