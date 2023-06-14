Live
  • Середа 14.06.2023
    • Харків
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.47
    • 🟢

У Харкові створили клумбу за ескізом школяра (фото)

Суспільство 07:57   14.06.2023
Оксана Горун
У Харкові створили клумбу за ескізом школяра (фото) Фото: Василь Голосний

Дизайнером клумби, яку розбили на вулиці Сумській у Харкові, навпроти Центрального парку, став місцевий дев’ятикласник, повідомляє “Редпост”.

Ескіз школяра переміг на загальноміському конкурсі.

“Вже зараз ми можемо бачити завершену клумбу, яка у нас брала участь у конкурсі. Ми дуже вдячні нашому переможцю, що він створив таке дуже тепле різнобарв’я літа у такому невеличкому куточку нашого міста. Тут ми можемо бачити багато кольорів – жовтий, блакитний, фіолетовий і біле каміння, що створює гарний настрій, створює позитив. Я думаю, що всі харків’яни зможуть оцінити й нашу роботу, і роботу нашого переможця, приїхати та сфотографуватися тут. Я думаю, що ці світлини підуть по всій Європі, щоб всі знали як у Харкові гарно”, – прокоментував речник СКП “Харківзеленбуд” Олексій Комяков.

Читайте також: “Слава Україні!” – у Харкові оновлюють патріотичну клумбу (відео)

Клумба на Сумській у Харкові
Фото: Василь Голосний
Клумба на Сумській у Харкові 2
Фото: Василь Голосний
Клумба на Сумській у Харкові 3
Фото: Василь Голосний
Автор: Оксана Горун
Популярно
У Харкові створили клумбу за ескізом школяра (фото)
У Харкові створили клумбу за ескізом школяра (фото)
14.06.2023
Авіаудари по Харківщині та нічна ракетна атака: дані Генштабу
Авіаудари по Харківщині та нічна ракетна атака: дані Генштабу
14.06.2023
“Підсилюємо оборонні заходи”: Синєгубов зустрівся з військовими
“Підсилюємо оборонні заходи”: Синєгубов зустрівся з військовими
13.06.2023
Нічна ракетна атака: в Одесі троє загиблих та 13 поранених (фото, відео)
Нічна ракетна атака: в Одесі троє загиблих та 13 поранених (фото, відео)
14.06.2023
Напав на жінку біля тамбура її квартири: у Харкові спіймали ґвалтівника
Напав на жінку біля тамбура її квартири: у Харкові спіймали ґвалтівника
13.06.2023
Нічна атака: під ударом були три регіони, у тому числі Харківщина – дані ЗСУ
Нічна атака: під ударом були три регіони, у тому числі Харківщина – дані ЗСУ
10.06.2023

Новини за темою:

18:38
Холодногірський і Новобаварський райони Харкова “об’єднали” (відео)
20:36
Безпечні зупинки для Харкова вигадав школяр зі США (відео)
17:41
“Слава Україні!” – у Харкові оновлюють патріотичну клумбу (відео)
15:40
Конкурс на найкращий ескіз клумби: ідею переможця втілять у центрі Харкова
09:12
Варварство та знущання – професор біофака про обрізання дерев у Харкові

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові створили клумбу за ескізом школяра (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 07:57;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дизайнером клумби, яку розбили на вулиці Сумській у Харкові, навпроти Центрального парку, став місцевий дев’ятикласник, повідомляє “Редпост”".