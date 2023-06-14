У Харкові створили клумбу за ескізом школяра (фото)
Дизайнером клумби, яку розбили на вулиці Сумській у Харкові, навпроти Центрального парку, став місцевий дев’ятикласник, повідомляє “Редпост”.
Ескіз школяра переміг на загальноміському конкурсі.
“Вже зараз ми можемо бачити завершену клумбу, яка у нас брала участь у конкурсі. Ми дуже вдячні нашому переможцю, що він створив таке дуже тепле різнобарв’я літа у такому невеличкому куточку нашого міста. Тут ми можемо бачити багато кольорів – жовтий, блакитний, фіолетовий і біле каміння, що створює гарний настрій, створює позитив. Я думаю, що всі харків’яни зможуть оцінити й нашу роботу, і роботу нашого переможця, приїхати та сфотографуватися тут. Я думаю, що ці світлини підуть по всій Європі, щоб всі знали як у Харкові гарно”, – прокоментував речник СКП “Харківзеленбуд” Олексій Комяков.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 07:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дизайнером клумби, яку розбили на вулиці Сумській у Харкові, навпроти Центрального парку, став місцевий дев’ятикласник, повідомляє “Редпост”".