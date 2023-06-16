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У центрі Харкова з’явилася клумба «ЗСУ» (фото)

Суспільство 15:27   16.06.2023
Вікторія Яковенко
У центрі Харкова з’явилася клумба «ЗСУ» (фото) Фото: Харківська міськрада

Біля Дзеркального струменя створили нову клумбу із написом «ЗСУ».

«Біля Дзеркального струменя озеленювачі СКП «Харківзеленбуд» створили нову квіткову картину», – повідомили у Харківській міськраді.

У клумбі використали коричневу та зелену альтернантеру, ірезину, жовтий тагетис, жовто-блакитну мармурову крихту та білий мармуровий камінь.

«Ця клумба стала ще однією візитівкою міста, присвяченою Збройним Силам України, кожному, хто боронить нашу країну і дає змогу іншим почуватися в безпеці!» – зазначили озеленювачі.

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Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2023 в 15:27;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Біля Дзеркального струменя створили нову клумбу із написом «ЗСУ».".