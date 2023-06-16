У центрі Харкова з’явилася клумба «ЗСУ» (фото)

Біля Дзеркального струменя створили нову клумбу із написом «ЗСУ».

«Біля Дзеркального струменя озеленювачі СКП «Харківзеленбуд» створили нову квіткову картину», – повідомили у Харківській міськраді.

У клумбі використали коричневу та зелену альтернантеру, ірезину, жовтий тагетис, жовто-блакитну мармурову крихту та білий мармуровий камінь.

«Ця клумба стала ще однією візитівкою міста, присвяченою Збройним Силам України, кожному, хто боронить нашу країну і дає змогу іншим почуватися в безпеці!» – зазначили озеленювачі.