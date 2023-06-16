У центрі Харкова з’явилася клумба «ЗСУ» (фото)
Фото: Харківська міськрада
Біля Дзеркального струменя створили нову клумбу із написом «ЗСУ».
«Біля Дзеркального струменя озеленювачі СКП «Харківзеленбуд» створили нову квіткову картину», – повідомили у Харківській міськраді.
У клумбі використали коричневу та зелену альтернантеру, ірезину, жовтий тагетис, жовто-блакитну мармурову крихту та білий мармуровий камінь.
«Ця клумба стала ще однією візитівкою міста, присвяченою Збройним Силам України, кожному, хто боронить нашу країну і дає змогу іншим почуватися в безпеці!» – зазначили озеленювачі.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2023 в 15:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Біля Дзеркального струменя створили нову клумбу із написом «ЗСУ».".