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Найкращий квітник. У Харкові до дня міста оберуть найгарнішу клумбу

Суспільство 16:48   21.06.2023
Оксана Якушко
Найкращий квітник. У Харкові до дня міста оберуть найгарнішу клумбу

До Дня міста та Дня незалежності України КП «Харківблагоустрій» проводить у Харкові конкурс на найкращу клумбу, повідомили у міськраді.

Переможців визначать до 1 серпня. Мета цього змагання – заохотити співробітників творчо та оригінально оформлювати клумби та квітники на прибудинкових територіях.

Конкурс проводиться на території філій підприємства. Серед критеріїв оцінки – оригінальність задуму, художнє оформлення клумби, колористика роботи та композиційне рішення.

Також підприємство започаткувало огляд-конкурс з благоустрою та озеленення прибудинкових територій багатоквартирних будинків у номінаціях «Найкращий двір» і «Найкраща клумба».

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 16:48;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До Дня міста та Дня незалежності України КП «Харківблагоустрій» проводить у Харкові конкурс на найкращу клумбу, повідомили у міськраді.".