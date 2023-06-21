Найкращий квітник. У Харкові до дня міста оберуть найгарнішу клумбу

До Дня міста та Дня незалежності України КП «Харківблагоустрій» проводить у Харкові конкурс на найкращу клумбу, повідомили у міськраді.

Переможців визначать до 1 серпня. Мета цього змагання – заохотити співробітників творчо та оригінально оформлювати клумби та квітники на прибудинкових територіях.

Конкурс проводиться на території філій підприємства. Серед критеріїв оцінки – оригінальність задуму, художнє оформлення клумби, колористика роботи та композиційне рішення.

Також підприємство започаткувало огляд-конкурс з благоустрою та озеленення прибудинкових територій багатоквартирних будинків у номінаціях «Найкращий двір» і «Найкраща клумба».