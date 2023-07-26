Live
  • Ср 26.07.2023
    • Харьков
  •   +27°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.4
    • 🟢

Цветов не будет: горсовет Харькова в один день объявил и отменил тендер — ХАЦ

Общество 21:31   26.07.2023
Елена Нагорная
Цветов не будет: горсовет Харькова в один день объявил и отменил тендер — ХАЦ

Харьковский горсовет 25 июля объявил две закупки по уходу за зелеными насаждениями и уборке улиц на общую сумму в 63 миллиона гривен. И 25 июля же их отменил.

Об этом сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на систему публичных закупок «Prozorro».

В обоих случаях причиной отмены указано отсутствие дальнейшей потребности в закупке, отмечают активисты.

В рамках тендера с ожидаемой стоимостью в 48,3 миллиона гривен в парках и скверах планировались:
— полив и покос газонов, уборка с них листьев;
— уход за кустарниками и деревьями (частичный снос, вырубка самосевных деревьев и ликвидация аварийных);
— высадка рассады цветов лобелии, виолы, однолетников в количестве 5 миллионов штук, высадка рассады цветов бегонии, сантолины в количестве 300 тысяч штук, высадка рассады многолетников, луковичных в количестве 16,3 миллиона штук, высадка рассады ковровых цветов в количестве 1,75 миллиона штук.

По второму тендеру с ожидаемой стоимостью 15 миллионов гривен планировалась очистка газонов и цветников от случайного мусора, мытье и протирание скамеек и урн, подметание дорожек, а также очистка дорожек от снега.

Читайте также: В Харькове высадили более миллиона цветов

Автор: Елена Нагорная
Популярно
На Купянском направлении армия РФ ввела в бой главные силы — Машовец
На Купянском направлении армия РФ ввела в бой главные силы — Машовец
26.07.2023, 08:47
Лицей и электроподстанцию повредили россияне обстрелами в Харьковской области
Лицей и электроподстанцию повредили россияне обстрелами в Харьковской области
26.07.2023, 17:35
Цветов не будет: горсовет Харькова в один день объявил и отменил тендер — ХАЦ
Цветов не будет: горсовет Харькова в один день объявил и отменил тендер — ХАЦ
26.07.2023, 21:31
Маляр рассказала о действиях врага на Купянском направлении
Маляр рассказала о действиях врага на Купянском направлении
26.07.2023, 15:59
Терехов поставил задачу остановить стройку на Пушкинской в Харькове (фото)
Терехов поставил задачу остановить стройку на Пушкинской в Харькове (фото)
25.07.2023, 18:29
Вечерняя атака: ПВО сбила ракеты над Киевщиной, Харьковщиной и Днепром — ВС
Вечерняя атака: ПВО сбила ракеты над Киевщиной, Харьковщиной и Днепром — ВС
26.07.2023, 19:59

Новости по теме:

20:19
Движение по части улицы Отакара Яроша в Харькове не откроют до конца лета
19:59
Вечерняя атака: ПВО сбила ракеты над Киевщиной, Харьковщиной и Днепром — ВС
19:12
Лес и трава горели в Купянском и Чугуевском районах из-за обстрелов (фото)
18:49
В Генштабе назвали 8 населенных пунктов Харьковщины, которые обстрелял враг
18:32
Смертельное ДТП на Харьковщине: авто вылетело на ремонтируемую дорогу (фото)

  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Цветов не будет: горсовет Харькова в один день объявил и отменил тендер — ХАЦ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 21:31;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский горсовет 25 июля объявил две закупки по уходу за зелеными насаждениями и уборке улиц на общую сумму в 63 миллиона гривен. И 25 июля же их отменил.".