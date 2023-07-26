Цветов не будет: горсовет Харькова в один день объявил и отменил тендер — ХАЦ

Харьковский горсовет 25 июля объявил две закупки по уходу за зелеными насаждениями и уборке улиц на общую сумму в 63 миллиона гривен. И 25 июля же их отменил.

Об этом сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на систему публичных закупок «Prozorro».

В обоих случаях причиной отмены указано отсутствие дальнейшей потребности в закупке, отмечают активисты.

В рамках тендера с ожидаемой стоимостью в 48,3 миллиона гривен в парках и скверах планировались:

— полив и покос газонов, уборка с них листьев;

— уход за кустарниками и деревьями (частичный снос, вырубка самосевных деревьев и ликвидация аварийных);

— высадка рассады цветов лобелии, виолы, однолетников в количестве 5 миллионов штук, высадка рассады цветов бегонии, сантолины в количестве 300 тысяч штук, высадка рассады многолетников, луковичных в количестве 16,3 миллиона штук, высадка рассады ковровых цветов в количестве 1,75 миллиона штук.

По второму тендеру с ожидаемой стоимостью 15 миллионов гривен планировалась очистка газонов и цветников от случайного мусора, мытье и протирание скамеек и урн, подметание дорожек, а также очистка дорожек от снега.

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