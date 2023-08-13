Офісний центр: аргументи Терехова і пікнік противників у Саржиному яру (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов вважає, що в районі станцій метро “Ботанічний сад” має бути збудований багатофункціональний центр зокрема й через те, що кошти на нього виділяє держава. Своєю чергою активісти, які виступають проти будівництва, 13 серпня збираються у Саржиному яру на пікнік, на якому обговорюватимуть подальші дії.

“Проєктується такий центр, який буде відповідати всім нормам для того, щоб там збиралися люди. У будь-який час. Що стосується забудови, то там була приватна ділянка, яка була віддана під житлову забудову та комерційну забудову. Я забрав її у власність міста, і ми передали її тимчасово для будівництва безпечного простору. Скажіть, будь ласка, що ми зробили не так?” – звернувся мер до молодих людей під час зустрічі 11 серпня.

Один із присутніх у залі зазначив, що бачив у соцмережах інформацію, що таким чином буде забудовано десяту частину Саржиного яру. Терехов у відповідь заявив, що для першого, хто це написав, має бути передбачена відповідальність.

Відео: соцмережі

“Як на мене, має бути кримінальна відповідальність за це. І буде такий прецедент. Бо в жодній країні світу не може хтось написати перший, а потім все це розноситься. Яка десята частина? Я оприлюдню всі документи… Це ж не у самому Саржиному яру. З проспекту Науки обрив, і там ландшафт дозволяє зробити одразу три поверхи внизу. Центральна частина міста. Чи ми повинні на ХТЗ це зробити?” – знову звернувся до присутніх Терехов.

Він також розповів, що напередодні мав кілька зустрічей щодо будівництва.

“Я сказав, що ми повинні зібрати людей, яких турбує це. І показати їм спокійно, що будують, яка проєктна документація, проєктно-кошторисна документація. Я вважаю, що як справжні патріоти міста ми повинні відстояти цей проєкт. Бо ми витрачаємо стільки коштів (показує жестом, що мало – ред.), а все інше держава витрачає. У період війни урядовці виділили кошти. Чому вони це зробили? Тому що вони розуміють, що це потрібно для Харкова”, – сказав мер.

У соцмережах розповсюдили анонс пікніка у Саржиному яру, на якому хочуть обговорити плани щодо забудови зону відпочинку. Захід розпочнеться о 15:00 сьогодні, 13 серпня, і триватиме орієнтовно до 18:00.

“Це не акція протесту, а формат зустрічі активних містян, на якій ми обговоримо подальші дії”, – наголошується в анонсі.

Нагадаємо, у середині липня архітекторка Ольга Клейтман, керівниця архітектурної студії SBM Studio, яка у 2020 році виконала проєкт реконструкції Саржиного яру, опублікувала допис щодо планів побудувати в цьому парку офісний центр площею 8700 квадратних метрів. За її словами, загальна площа ділянки під будівництво складає 1,7 гектара, і це 10% території парку. Проєкт центру, стверджує Клейтман, з’явився ще до повномасштабної війни, і ним займалася компанія “Авантаж”.

Після суспільного резонансу питання про фінансування будівництва зняли з порядку денного сесії Харківської міськради, пише ГО “ХАЦ”. Однак 2 серпня КП “Харківзеленбуд” оголосило тендер “На роботи з виготовлення проєктної документації по об’єкту “Нове будівництво багатофункціонального центру на просп. Науки (у районі метро “Ботанічний сад”) у м. Харків”. Очікувана вартість – 7,5 мільйонів гривень із міського бюджету. Пропозицію подало єдине підприємство – “ПАЛЛАДА”, яке до 12 серпня мало усунути невідповідності та наразі очікує на рішення.

У державному фонді ліквідації наслідків збройної агресії безпосередньо на будівництво, яке планують реалізувати протягом 2023-2025 років, передбачили 180 мільйонів гривень.

Відповідно до тендерної документації, у центрі будуть: два конференц-зали (на 400-500 та 200-250 місць відповідно), пресцентр, офісні приміщення класу “А”, коворкінг, заклади харчування, технічні приміщення, закритий паркінг для службових авто на 10-20 машиномісць. Крім того, із комплексу планують створити перехід до павільйону станції метро “Ботанічний сад”. Обіцяють також облаштувати укриття.