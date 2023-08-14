Офисный центр в Саржином яру: мэрия отменяет тендер на строительство
Харьковский городской совет отменит тендер на проектно-сметную документацию для скандального строительства «многофункционального центра» в Саржином яру.
Об этом 14 августа во время встречи с журналистами сообщил заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Евгений Пасенов, а видео опубликовал «MediaPort».
«Проведено совещание у городского головы. Заказчик (департамент ЖКХ) не смог защитить техническую задачу, а именно локацию для строительства центра, поэтому приняли решение отменить торги в настоящее время», — отметил Пасенов.
По его словам, центр в Харькове все равно будет построен.
«Пока будут рассмотрены еще несколько локаций, где это можно будет построить. Участок в Саржином яру все равно будут рассматривать наравне с другими локациями», — рассказал Пасенов.
Видео: «MediaPort»
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 14:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской совет отменит тендер на проектно-сметную документацию для скандального строительства «многофункционального центра» в Саржином яру.".