Офисный центр в Саржином яру: мэрия отменяет тендер на строительство

Харьковский городской совет отменит тендер на проектно-сметную документацию для скандального строительства «многофункционального центра» в Саржином яру.

Об этом 14 августа во время встречи с журналистами сообщил заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Евгений Пасенов, а видео опубликовал «MediaPort».

«Проведено совещание у городского головы. Заказчик (департамент ЖКХ) не смог защитить техническую задачу, а именно локацию для строительства центра, поэтому приняли решение отменить торги в настоящее время», — отметил Пасенов.

По его словам, центр в Харькове все равно будет построен.

«Пока будут рассмотрены еще несколько локаций, где это можно будет построить. Участок в Саржином яру все равно будут рассматривать наравне с другими локациями», — рассказал Пасенов.

Видео: «MediaPort»