«Очень неприятное событие» — Терехов о проекте офисного центра в Саржином яру
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал скандал вокруг идеи посреди войны за средства госбюджета построить офисный центр в рекреационной зоне.
«У нас было очень неприятное событие, когда возле Саржиного Яра был объявлен тендер на проектирование, а затем строительство многофункционального центра. Это, прежде всего, центр, который должен обеспечивать безопасное пространство для людей. Но те руководители, которые объявили этот тендер, не донесли свою позицию до общества, не донесли до меня позицию по техническому заданию на проектирование, поэтому я решил этот тендер отменить», — заявил Терехов.
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При этом, по его словам, подобный проект Харькову нужен. Но речь идет о безопасном месте — по сути, укрытии. А где его разместят — будут решать вместе с харьковчанами.
«Будет техническое задание. Оно должно соответствовать войне. Я имею в виду, что это пространство нужно построить под землей. Кроме того, мы очень тщательно вместе с громадой решим, на каком месте будет построено это подземное укрытие. И это очень и очень важно для города Харькова. И я хочу сказать, что техническое задание будет тщательно проанализировано, и будем потом объявлять тендер на проектирование, а затем на строительство», — пояснил мэр Харькова.
Он также сообщил, что сегодня мэрия Харькова будет подписывать декларацию развития доброчестности с НАЗК.
«Это немаловажный шаг для всего общества Харькова. Потому что это открытость, это демократия. И хочу сказать, что городская власть исповедует и будет исповедовать открытость, доброчесность для того, чтобы общество понимало, что и как делают городские власти, какие тендеры проводятся, которые проводятся действия городской власти», — пообещал Терехов.
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 09:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал скандал вокруг идеи посреди войны за средства госбюджета построить офисный центр в рекреационной зоне".