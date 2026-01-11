Сім’я ексголови ТЦК Харківщини купила елітні BMW X6 і Toyota: що вирішив суд

Вищий антикорупційний суд 9 січня визнав необґрунтованим майно сім’ї колишнього керівника Харківського обласного ТЦК та СП – автомобілі Toyota Camry Hybrid 2022 року випуску та BMW X6 2023 року.

Як повідомляють у ВАКС, цивільний позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури було задоволено частково.

Антикорупційний суд ухвалив стягнути в дохід держави автомобіль Toyota та вартість другої машини у розмірі понад 4 мільйони гривень. Це рішення може бути оскаржене протягом тридцяти днів із дня оголошення.

Раніше під час моніторингу Національне агентство із запобігання корупції встановило, що протягом 2023–2024 років близькі особи на той момент начальника районного ТЦК та СП та в.о. начальника Харківського обласного ТЦК та СП придбали автомобілі BMW X6 та Toyota Camry Hybrid загальною вартістю 4,85 мільйона гривень. НАЗК проаналізувало статки членів сім’ї чиновника та встановило, що купити ці машини за законні доходи вони не могли.

За даними видання «Антикор», йдеться про елітні автівки сім’ї колишнього в.о. начальника Харківського обласного ТЦК та СП Артема Требесова.