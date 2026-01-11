Семья экс-главы ТЦК Харьковщины купила элитные BMW X6 и Toyota: что решил суд

Высший антикоррупционный суд 9 января признал необоснованным имущество семьи бывшего руководителя Харьковского областного ТЦК и СП — автомобили Toyota Camry Hybrid 2022 года выпуска и BMW X6 2023 года.

Как сообщают в ВАКС, гражданский иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры был удовлетворен частично.

Антикоррупционный суд постановил взыскать в доход государства автомобиль Toyota и стоимость второй машины в размере более 4 миллионов гривен. Это решение может быть обжаловано в течение тридцати дней со дня оглашения.

Ранее в ходе мониторинга Национальное агентство по предотвращению коррупции установило, что в течение 2023–2024 годов близкие лица на тот момент начальника районного ТЦК и СП и и.о. начальника Харьковского ОТЦК и СП приобрели автомобили BMW X6 и Toyota Camry Hybrid общей стоимостью 4,85 миллиона гривен. НАПК проанализировало состояние членов семьи чиновника и установило, что купить эти машины за законные доходы они не могли.

По данным издания «Антикор», речь идет об элитных авто семьи бывшего и.о. начальника Харьковского областного ТЦК и СП Артема Требесова.