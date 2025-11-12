Дело Миндича: как в Харькове реагируют на коррупционный скандал

В соцсетях и медиа набирает обороты коррупционный скандал в сфере энергетики, связанный с бизнесменом Тимуром Миндичем. Мнения известных харьковчан о деле собрала МГ «Объектив».

Депутат горсовета Дмитрий Булах подчеркивает: снимать людей с должности нужно вовремя и предполагает, что это еще не конец истории.

«Потому что если пытаться «успокаивать» перезапуском наблюдательных советов и отстранениями, то это будет только еще больше триггерить и требования будут нарастать. Если в последующие несколько дней не будет отставок (а не отстранений), то следующее требование будет отставка всего Кабмина. А дальше вплоть до. И чем это кончится мы знаем. Тем более что это не конец истории и дальше будет. Ну и, конечно, выводы. Но прекращение этих «простых» подходов. Такая простота хуже воровства. Но в это я, конечно, совсем не верю. К сожалению», – написал Булах.

Высказался по поводу скандала и коллега Булаха – депутат горсовета Игорь Черняк. Он отмечает: возмущает не сам вопрос коррупции, ведь «все обо всем и так либо знают, либо догадываются», а – дерзость и цинизм.

«Эти несколько дней мне больше всего стыдно за то, что им даже не стыдно. Если мы сегодня опустим руки, если мы опустим сегодня оружие, то мы никогда не сможем наказать зло. Ни то зло, которое пришло к нам со смертью из россии, ни то зло, которое таскало сумки с кэшем из бек-офисов. Мы просто не имеем права на уныние. Не имеем права на отчаяние», — обратился Черняк.

Харьковский бизнесмен, волонтер и Почетный гражданин города и области Юрий Сапронов резко высказался по поводу фигурантов дела.

«Девальвация доверия. Доверия к власти. Вот что хуже всего. Все фигуранты «дела Миндича» – предатели и преступники. Воры на крови. Они обворовывали людей, которые их защищают. Они воровали у бойцов, у воинов, которые каждый час стоят насмерть, защищая украинскую землю», — написал он.

Член правления ОО «Смарт Медиа» Марина Николаева подчеркивает: далеко не все понимают значение этого расследования.

«Во-первых, потому, что детали готовы разбирать не все, а для многих, даже электората существующего Президента, воровство в его команде данность. «Ой, только на энергетике что ли, тоже мне новость, и на оборонке, и на строительстве, и на гуманитарке», «Все воруют». Нет, не все не так! Никто, даже команда януковича не крала на энергетическом постоянстве и безопасности страны во время полномасштабной войны. Конечно, потому что полномасштабной войны не было в то время, но факт остается фактом», — пишет Николаева.

Она акцентирует, что важно, чтобы «кейс Миндича» не только довели до приговора, но чтобы обсуждение этого дела не превратилось в «элитарный клуб «А мы говорили!».

«Плохо говорили, если люди доверяют популистам и не разбираются в своей ответственности избирателя. Ведь кроме уголовной ответственности, требующей детального, тщательного сбора доказательств, и именно в этом уникальность этой работы НАБУ, есть ответственность политическая. Которая почти не работает в Украине. Поэтому, мне кажется, гражданские и политические силы получили шанс наглядно говорить с теми, кто не разбирается в 1000 часах контента от НАБУ. С одной стороны, это дело может стать началом перезагрузки системы управления силами антикоррупционных органов, но с другой стороны необходимо давление, чтобы это дело стало системой перезагрузки политической, гражданской. В Украине должна работать политическая ответственность», – добавила Николаева.

Напомним, 10 ноября в НАБУ заявили о проведении масштабной операции «Мидас» по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Как обьяснили правоохранители, основным направлением деятельности преступной группировки было систематическое извлечение неправомерной выгоды от контрагентов «Энергоатома» в размере от 10% до 15% стоимости контрактов. Ведомство опубликовало записи разговоров фигурантов с кодовыми именами и утверждает, что в схему вошли: «Рокет», советник эксминистра энергетики Германа Галущенко; «Тенор», бывший исполнительный директор по физической защите и безопасности Энергоатома; известный бизнесмен и еще четыре человека. В «Украинской правде» со ссылкой на источники сообщали, что сотрудники НАБУ провели обыски у бизнесмена и совладельца фирмы «Квартал 95» Тимура Миндича. По данным издания, сам он за несколько часов до этого покинул Украину.

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что попросил премьер-министра, чтобы были заявления об отставке министров юстиции и энергетики.

«Этот вопрос в том числе и доверия. Если есть обвинения, на них нужно отвечать. Решение об отстранении от должности – оперативное, наиболее быстрое. Я прошу депутатов Верховной Рады поддержать эти заявления. И дальше все должно решаться в юридической плоскости. Будет и решение СНБО по санкциям по представлению Кабинета Министров Украины. Сейчас всем в Украине очень сложно. Проходить через отключение электричества, «русские» удары, потери. Совершенно ненормально, что при этом в энергетике еще какие-то схемы. Я подпишу указ о применении санкций против двух людей, фигурирующих в деле НАБУ по «Энергоатому», — отметил Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский