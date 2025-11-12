Пожизненное грозит насильнику падчерицы на Харьковщине – прокуратура
Правоохранители передали в суд дело 30-летнего мужчины. Следствие считает, что он систематически насиловал несовершеннолетнюю падчерицу.
По данным Харьковской областной прокуратуры, это происходило в течение сентября 2024 – апреля 2025 года.
«Ребенку тогда было всего 11 лет. Злоумышленник совершал сексуальные действия, пользуясь отсутствием посторонних лиц. В общем установлено 6 эпизодов изнасилования потерпевшей», — рассказали правоохранители.
Фигуранта задержали в мае. Сейчас он находится в СИЗО.
Мужчине инкриминируют изнасилование ребенка, совершенное повторно (ч.ч. 4, 6 ст. 152 УКУ). Если вину докажут, ему грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, ранее пожизненное заключение получил харьковчанина, насиловавший падчерицу с 9 лет. По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчина в течение 2016-2020 годов систематически развращал и насиловал малолетнюю падчерицу. Установлено более 40 эпизодов сексуальных действий.
Читайте также: Годами насиловал братьев и сестру: 18-летнего приговорили на Харьковщине
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: насилие, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Пожизненное грозит насильнику падчерицы на Харьковщине – прокуратура», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 ноября 2025 в 13:42;