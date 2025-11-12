Пожизненное грозит насильнику падчерицы на Харьковщине – прокуратура

Правоохранители передали в суд дело 30-летнего мужчины. Следствие считает, что он систематически насиловал несовершеннолетнюю падчерицу.

По данным Харьковской областной прокуратуры, это происходило в течение сентября 2024 – апреля 2025 года.

«Ребенку тогда было всего 11 лет. Злоумышленник совершал сексуальные действия, пользуясь отсутствием посторонних лиц. В общем установлено 6 эпизодов изнасилования потерпевшей», — рассказали правоохранители.

Фигуранта задержали в мае. Сейчас он находится в СИЗО.

Мужчине инкриминируют изнасилование ребенка, совершенное повторно (ч.ч. 4, 6 ст. 152 УКУ). Если вину докажут, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее пожизненное заключение получил харьковчанина, насиловавший падчерицу с 9 лет. По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчина в течение 2016-2020 годов систематически развращал и насиловал малолетнюю падчерицу. Установлено более 40 эпизодов сексуальных действий.