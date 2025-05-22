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Харьковчанин вымогал деньги у 77-летней матери: как отреагировала полиция

Происшествия 11:00   22.05.2025
Оксана Горун
Харьковчанин вымогал деньги у 77-летней матери: как отреагировала полиция

Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщил: жителя города подозревают в совершении домашнего насилия в отношении пожилой матери.

«По словам 77-летней потерпевшей, мужчина неоднократно обижал ее, угрожал физической расправой, требовал деньги и применял физическую силу. Женщина обращалась в Харьковское районное управление полиции №1 с заявлениями», — сообщили подробности в полиции.

Полицейские уже составляли на этого мужчину три админпротокола, а суд его штрафовал. Но никаких выводов домашний тиран не сделал.

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«Несмотря на наложенные взыскания, мужчина продолжал совершать насильственные действия. В связи с этим следователями Харьковского РУП №1 было возбуждено уголовное производство по ст. 126-1 («домашнее насилие») УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до двух лет или лишения свободы на тот же срок. 51-летнему злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления», — отметили в ГУНП.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 мая 2025 в 11:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщил: жителя города подозревают в совершении домашнего насилия в отношении пожилой матери".