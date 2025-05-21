В Харькове 39-летний мужчина выгонял пожилого отца из дома
Полиция вмешалась в «семейную разборку» в Харькове. За помощью обратился 75-летний пенсионер.
«В Харьковское районное управление полиции № 2 поступило сообщение от 75-летнего мужчины о том, что сын его оскорбляет и угрожает физической расправой. По вызову выехали полицейские сектора противодействия домашнему насилию. В квартире правоохранители обнаружили 39-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя агрессивно, оскорблял, толкал и выгонял из собственного дома пожилого отца», — сообщили подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Копы составили на горе-сына админпротокол, а также запретили ему контактировать с отцом в течение пяти суток.
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«Полицейские предупредили мужчину об уголовной ответственности в случае систематического совершения домашнего насилия», — отметили в ГУНП.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, отец, полиция, сын;
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2025 в 11:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция вмешалась в «семейную разборку» в Харькове. За помощью обратился 75-летний пенсионер".