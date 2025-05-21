В Харькове 39-летний мужчина выгонял пожилого отца из дома

Полиция вмешалась в «семейную разборку» в Харькове. За помощью обратился 75-летний пенсионер.

«В Харьковское районное управление полиции № 2 поступило сообщение от 75-летнего мужчины о том, что сын его оскорбляет и угрожает физической расправой. По вызову выехали полицейские сектора противодействия домашнему насилию. В квартире правоохранители обнаружили 39-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя агрессивно, оскорблял, толкал и выгонял из собственного дома пожилого отца», — сообщили подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Копы составили на горе-сына админпротокол, а также запретили ему контактировать с отцом в течение пяти суток.

«Полицейские предупредили мужчину об уголовной ответственности в случае систематического совершения домашнего насилия», — отметили в ГУНП.