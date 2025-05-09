Угрожал жене мифической гранатой: в Харькове полиция прекратила конфликт
В Харькове 41-летний дебошир обещал своей 39-летней жене взорвать гранату, при этом никакого реального боеприпаса у него не было.
Семейная «разборка» возникла на почве перебора с алкоголем.
«В состоянии алкогольного опьянения мужчина ссорился с 39-летней женой, обижал ее и угрожал взорвать гранату», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Женщина вызвала полицию. Прибыв на место, копы «обнаружили 41-летнего обидчика, который объяснил, что хотел только напугать жену и гранаты у него нет».
В итоге женщина написала письменное заявление на благоверного. На него составили админпротокол.
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«Мужчине вынесено срочное запретительное предписание, которое запрещает нарушителю любым способом контактировать с пострадавшим лицом», — дополнили в ГУНП.
Кроме того, буяну рассказали, что за систематическое домашнее насилие предусмотрена уголовная ответственность.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: граната, домашнее насилие, новости Харькова, полиция;
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2025 в 11:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 41-летний дебошир обещал своей 39-летней жене взорвать гранату, при этом никакого реального боеприпаса у него не было".