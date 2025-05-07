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Беседы не помогли: жителя Харьковщины будут судить за домашнее насилие

Общество 14:55   07.05.2025
Виктория Яковенко
Беседы не помогли: жителя Харьковщины будут судить за домашнее насилие Фото: ГУНП в Харьковской области

С жалобами на своего гражданского мужа жительница Новопокровской громады обращалась в полицию неоднократно. По словам заявительницы, он систематически устраивает дома ссоры и угрожает ей.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, правоохранители систематически составляли на мужчину административные протоколы, выносили запретительное предписание и проводили с ним профилактические беседы.

Суд даже привлекал его к административной ответственности, однако все бесполезно – мужчина снова брался за старое, отметили в полиции.

Следователи сообщили ему о подозрении по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 14:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С жалобами на своего гражданского мужа жительница Новопокровской громады обращалась в полицию неоднократно. ".