Беседы не помогли: жителя Харьковщины будут судить за домашнее насилие
Фото: ГУНП в Харьковской области
С жалобами на своего гражданского мужа жительница Новопокровской громады обращалась в полицию неоднократно. По словам заявительницы, он систематически устраивает дома ссоры и угрожает ей.
Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, правоохранители систематически составляли на мужчину административные протоколы, выносили запретительное предписание и проводили с ним профилактические беседы.
Суд даже привлекал его к административной ответственности, однако все бесполезно – мужчина снова брался за старое, отметили в полиции.
Следователи сообщили ему о подозрении по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: домашнее насилие, подозрение, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 14:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С жалобами на своего гражданского мужа жительница Новопокровской громады обращалась в полицию неоднократно. ".