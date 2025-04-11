Копы Харьковщины запретили мужу контактировать с женой трое суток: почему

Домашнее насилие в одном из населенных пунктов Харьковского района прекратили копы.

«В Харьковское РУП №2 от 48-летней женщины поступило сообщение о совершении домашнего насилия. По указанному адресу выехали полицейские сектора противодействия домашнему насилию. В квартире правоохранители обнаружили 53-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель вел себя агрессивно, оскорблял женщину и угрожал физической расправой», — поделились подробностями в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские составили на сожителя пострадавшей административный протокол. Ему также запретили «любым способом контактировать с пострадавшим лицом сроком на трое суток».