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Копы Харьковщины запретили мужу контактировать с женой трое суток: почему

Происшествия 11:13   11.04.2025
Оксана Горун
Копы Харьковщины запретили мужу контактировать с женой трое суток: почему

Домашнее насилие в одном из населенных пунктов Харьковского района прекратили копы.

«В Харьковское РУП №2 от 48-летней женщины поступило сообщение о совершении домашнего насилия. По указанному адресу выехали полицейские сектора противодействия домашнему насилию. В квартире правоохранители обнаружили 53-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель вел себя агрессивно, оскорблял женщину и угрожал физической расправой», — поделились подробностями в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские составили на сожителя пострадавшей административный протокол. Ему также запретили «любым способом контактировать с пострадавшим лицом сроком на трое суток».

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Автор: Оксана Горун
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11.04.2025, 11:13

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  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2025 в 11:13;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Домашнее насилие в одном из населенных пунктов Харьковского района прекратили копы".