Сын в Харькове оскорблял пожилую мать – копы возбудили уголовное дело

33-летний сын угрожал расправой 70-летней матери в Харькове, сообщила Нацполиция.

Женщина обратилась в полицию и сообщила, что ее 33-летний сын во время ссоры вел себя агрессивно, нецензурно ругался и угрожал физической расправой.

Это не первый случай агрессии со стороны этого мужчины. Его 70-летняя мать уже неоднократно обращалась в полицию с жалобами на сына.

Ранее копы составляли административные протоколы, и мужчину неоднократно привлекал суд к административной ответственности.

Теперь полицейские собрали материал, внесли его в Единый реестр досудебных расследований по статье домашнее насилие.