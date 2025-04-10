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Сын в Харькове оскорблял пожилую мать – копы возбудили уголовное дело

Происшествия 20:29   10.04.2025
Оксана Якушко
Сын в Харькове оскорблял пожилую мать – копы возбудили уголовное дело

33-летний сын угрожал расправой 70-летней матери в Харькове, сообщила Нацполиция.

Женщина обратилась в полицию и сообщила, что ее 33-летний сын во время ссоры вел себя агрессивно, нецензурно ругался и угрожал физической расправой.

Это не первый случай агрессии со стороны этого мужчины. Его 70-летняя мать уже неоднократно обращалась в полицию с жалобами на сына.

Ранее копы составляли административные протоколы, и мужчину неоднократно привлекал суд к административной ответственности.

Теперь полицейские собрали материал, внесли его в Единый реестр досудебных расследований по статье домашнее насилие.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2025 в 20:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "33-летний сын угрожал расправой 70-летней матери в Харькове, сообщила Нацполиция.".