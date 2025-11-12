Довічне загрожує ґвалтівнику падчерки на Харківщині – прокуратура

Правоохоронці передали до суду справу 30-річного чоловіка. Слідство вважає, що він систематично ґвалтував неповнолітню падчерку.

За даними Харківської обласної прокуратури, це відбувалося протягом вересня 2024 року – квітня 2025 року.

«Дитині тоді було лише 11 років. Зловмисник вчиняв сексуальні дії, користуючись відсутністю поряд сторонніх осіб. Загалом встановлено 6 епізодів зґвалтування потерпілої», – розповіли правоохоронці.

Фігуранта затримали у травні. Наразі він перебуває у СІЗО.

Чоловіку інкримінують зґвалтування дитини, вчинене повторно (ч.ч. 4, 6 ст. 152 ККУ). Якщо провину доведуть, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше довічне ув’язнення отримав харків’янина, який ґвалтував падчерку з 9 років. За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік протягом 2016-2020 років систематично розбещував та ґвалтував малолітню падчерку. Встановлено понад 40 епізодів сексуальних дій.