Роками ґвалтував братів і сестру: 18-річного засудили на Харківщині

На Харківщині вирок отримав 18-річний хлопець. Правоохоронці довели, що він роками ґвалтував неповнолітніх братів і сестру.

За даними Харківської обласної прокуратури, це тривало впродовж 2021-2024 років в одному з населених пунктів Харківського району.

«На початок вчинення злочинів йому було 14, хлопцям — по 7 років, а дівчинці 13 років. Із 2021 року він почав вчиняти сексуальні дії щодо одного з молодших братів, а з 2023 року — щодо усіх трьох дітей», – встановили правоохоронці.

Зазначається, що фігурант проживав із батьком, тоді як діти мешкали окремо з матір’ю.

«Вказані злочини хлопець вчиняв за відсутності дорослих. Він застосовував погрози, а на прохання дітей зупинитися — завдавав фізичного болю. Загалом встановлено більше 20 епізодів сексуальних дій підлітка щодо потерпілих», – розповіли у прокуратурі.

У суді він повністю визнав вину. Його визнали винним у вчиненні низки злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості (ч.ч. 4, 6 ст. 152, ч. 2 ст. 156 ККУ). Хлопцю призначили 9 років тюрми.

Нагадаємо, раніше довічне ув’язнення отримав харків’янина, який ґвалтував падчерку з 9 років. За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік протягом 2016-2020 років систематично розбещував та ґвалтував малолітню падчерку. Встановлено понад 40 епізодів сексуальних дій.