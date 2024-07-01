Двоє підлітків вночі втекли з дому у Харкові, їх знайшли в іншому районі

1 липня мешканка Індустріального району повідомила, що двоє її прийомних синів 14 та 15 років пішли вночі з дому та не повернулися, розповіли у Нацполіції.

На пошук підлітків підняли особовий склад харківської поліції.

Упродовж дня поліціянти знайшли братів у Салтівському районі.