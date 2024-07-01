Двоє підлітків вночі втекли з дому у Харкові, їх знайшли в іншому районі
1 липня мешканка Індустріального району повідомила, що двоє її прийомних синів 14 та 15 років пішли вночі з дому та не повернулися, розповіли у Нацполіції.
На пошук підлітків підняли особовий склад харківської поліції.
Упродовж дня поліціянти знайшли братів у Салтівському районі.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 17:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 липня мешканка Індустріального району повідомила, що двоє її прийомних синів 14 та 15 років пішли вночі з дому та не повернулися, розповіли у Нацполіції.".