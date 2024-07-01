Live
  • Пн 01.07.2024
  • Харків  +30°С
  • USD 40.45
  • EUR 43.27

Двоє підлітків вночі втекли з дому у Харкові, їх знайшли в іншому районі

Події 17:37   01.07.2024
Оксана Якушко
Двоє підлітків вночі втекли з дому у Харкові, їх знайшли в іншому районі

1 липня мешканка Індустріального району повідомила, що двоє її прийомних синів 14 та 15 років пішли вночі з дому та не повернулися, розповіли у Нацполіції.

На пошук підлітків підняли особовий склад харківської поліції.

Упродовж дня поліціянти знайшли братів у Салтівському районі.

Читайте також: Вночі пішли з дому: у Харкові шукають двох братів-підлітків (прикмети)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
У Харкові вибухи, раніше попереджали про атаку КАБами
У Харкові вибухи, раніше попереджали про атаку КАБами
01.07.2024, 16:17
Вісьмох людей за два місяці ошукав 30-річний шахрай у Харкові
Вісьмох людей за два місяці ошукав 30-річний шахрай у Харкові
01.07.2024, 17:56
США та Британія вражені «жадобою владою» помічника Зеленського Єрмака – Times
США та Британія вражені «жадобою владою» помічника Зеленського Єрмака – Times
09.06.2024, 13:17
Двоє підлітків вночі втекли з дому у Харкові, їх знайшли в іншому районі
Двоє підлітків вночі втекли з дому у Харкові, їх знайшли в іншому районі
01.07.2024, 17:37
Два бої тривають на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ
Два бої тривають на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ
01.07.2024, 17:02
Зеленський планував підписати мир із РФ перед заморозкою війни восени – NV
Зеленський планував підписати мир із РФ перед заморозкою війни восени – NV
01.07.2024, 15:44

Новини за темою:

12:07
Вночі пішли з дому: у Харкові шукають двох братів-підлітків (прикмети)
15:17
Близнюків розлучили при народженні, але вони прожили однакове життя
15:02
Вдарив брата ножем: сімейна драма у Харкові
08:44
На Харківщині попрощаються з двома братами, які загинули на фронті одночасно
09:32
“Окопні очі” для ЗСУ в Харкові роблять за секретною технологією (сюжет)

Ви читали новину: «Двоє підлітків вночі втекли з дому у Харкові, їх знайшли в іншому районі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 17:37;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 липня мешканка Індустріального району повідомила, що двоє її прийомних синів 14 та 15 років пішли вночі з дому та не повернулися, розповіли у Нацполіції.".