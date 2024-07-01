Двое подростков ночью удрали из дома в Харькове, их нашли в другом районе

1 июля жительница Индустриального района сообщила, что двое ее приемных сыновей 14 и 15 лет ушли ночью из дома и не вернулись, рассказали в Нацполиции.

На поиски подростков подняли личный состав харьковской полиции.

В течение дня полицейские обнаружили братьев в Салтовском районе.