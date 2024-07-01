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Двое подростков ночью удрали из дома в Харькове, их нашли в другом районе

Происшествия 17:37   01.07.2024
Оксана Якушко
Двое подростков ночью удрали из дома в Харькове, их нашли в другом районе

1 июля жительница Индустриального района сообщила, что двое ее приемных сыновей 14 и 15 лет ушли ночью из дома и не вернулись, рассказали в Нацполиции.

На поиски подростков подняли личный состав харьковской полиции.

В течение дня полицейские обнаружили братьев в Салтовском районе.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 17:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 июля жительница Индустриального района сообщила, что двое ее приемных сыновей 14 и 15 лет ушли ночью из дома и не вернулись, рассказали в Нацполиции.".