Два роки розбещував дитину на Харківщині: що загрожує чоловіку – прокуратура

Суспільство 12:11   28.10.2025
Вікторія Яковенко
Два роки розбещував дитину на Харківщині: що загрожує чоловіку – прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

Довічне позбавлення волі «світить» 38-річному чоловіку, який, за даними слідства, на Харківщині розбещував доньку своєї співмешканки.

«У 2022 році обвинувачений, який у місті Богодухів проживав разом зі своєю співмешканкою та її донькою, почав вчиняти протиправні дії сексуального характеру щодо дитини. На той момент дівчинці було 10 років», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Злочини зазвичай відбувалися, коли чоловік був напідпитку, додали правоохоронці. Матері у цей момент вдома не було, вона працювала. Протиправні дії тривали упродовж двох років, зазначили в прокуратурі.

«На прохання дитини зупинитися, сльози дівчинки, обвинувачений ніколи не реагував. Під час перебування у гостях у своєї старшої сестри в іншому регіоні України потерпіла наважилася розповісти про пережите. Після цього сестра одразу звернулася до поліції та повідомила про злочин», – розповіли правоохоронці.

Чоловіка взяли під варту. Наразі правоохоронці направили обвинувальний акт до суду. Фігуранту інкримінують вчинення низки злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості малолітньої особи (ч.ч. 4, 6 ст. 153, ч. 2 ст. 156 ККУ). Якщо провину доведуть, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше довічне ув’язнення отримав харків’янина, який ґвалтував падчерку з 9 років. За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік протягом 2016-2020 років систематично розбещував та ґвалтував малолітню падчерку. Встановлено понад 40 епізодів сексуальних дій.

Читайте також: Директора КП та двох водіїв селищної ради судитимуть за створення звалища

Автор: Вікторія Яковенко
