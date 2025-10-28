Live
Два года развращал ребенка на Харьковщине: что грозит мужчине – прокуратура

Общество 12:11   28.10.2025
Виктория Яковенко
Два года развращал ребенка на Харьковщине: что грозит мужчине – прокуратура

Пожизненное лишение свободы «светит» 38-летнему мужчине, который, по данным следствия, на Харьковщине развращал дочь своей сожительницы.

«В 2022 году обвиняемый, который в городе Богодухов проживал вместе со своей сожительницей и ее дочерью, начал совершать противоправные действия сексуального характера в отношении ребенка. На тот момент девочке было 10 лет», – сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Преступления обычно совершались, когда мужчина был под хмельком, добавили правоохранители. Матери в этот момент дома не было, она работала. Противоправные действия продолжались два года, отметили в прокуратуре.

«На просьбу ребенка остановиться, слезы девочки, обвиняемый никогда не реагировал. Во время пребывания в гостях у своей старшей сестры в другом регионе Украины потерпевшая решилась рассказать о пережитом. После этого сестра сразу обратилась в полицию и сообщила о преступлении», – рассказали правоохранители.

Мужчину взяли под стражу. Правоохранители направили обвинительный акт в суд. Фигуранту инкриминируют совершение ряда преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица (ч.ч. 4, 6 ст. 153, ч. 2 ст. 156 УКУ). Если вину докажут, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее пожизненное заключение получил харьковчанина, насиловавший падчерицу с 9 лет. По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчина в течение 2016-2020 годов систематически развращал и насиловал малолетнюю падчерицу. Установлено более 40 эпизодов сексуальных действий.

Директора КП и двух водителей поссовета будут судить за создание свалки

Автор: Виктория Яковенко
