Директора КП и двух водителей поссовета будут судить за создание свалки
В организации незаконной мусорной свалки обвиняют директора КП в Бабаях, а также двух водителей Высочанского поселкового совета, уточнили в Харьковской облпрокуратуре.
По данным следствия, они нарушали требования экологического и землеохранного законодательства.
«Так, в течение марта 2022-января 2025 года обвиняемые, зная, что перевозка отходов должна осуществляться на специальные полигоны, вместо этого вывозили и сбрасывали мусор на земельный участок, который для этого не предназначен», – объяснили правоохранители.
В результате обвиняемые загрязнили вредными веществами земли, которые принадлежат государственному предприятию. Общий нанесенный ущерб специалисты оценили в 1,2 миллиона гривен.
«Прокуроры Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении трех мужчин по фактам загрязнения земель веществами, вредными для окружающей среды, в результате нарушения специальных правил, что создало опасность для окружающей среды, и самовольного занятия земельного участка, совершенных группой лиц (ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1 УК Украины). Обвиняемых будут судить в Харьковском районном суде Харьковской области», – добавили в прокуратуре.
Читайте также: Тушили больше двух часов: ночью в Харькове бушевал пожар (фото)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бабаи, земли, прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Директора КП и двух водителей поссовета будут судить за создание свалки», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 28 октября 2025 в 10:44;