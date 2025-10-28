Live
Директора КП и двух водителей поссовета будут судить за создание свалки

Происшествия 10:44   28.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
В организации незаконной мусорной свалки обвиняют директора КП в Бабаях, а также двух водителей Высочанского поселкового совета, уточнили в Харьковской облпрокуратуре. 

По данным следствия, они нарушали требования экологического и землеохранного законодательства.

«Так, в течение марта 2022-января 2025 года обвиняемые, зная, что перевозка отходов должна осуществляться на специальные полигоны, вместо этого вывозили и сбрасывали мусор на земельный участок, который для этого не предназначен», – объяснили правоохранители.

В результате обвиняемые загрязнили вредными веществами земли, которые принадлежат государственному предприятию. Общий нанесенный ущерб специалисты оценили в 1,2 миллиона гривен.

«Прокуроры Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении трех мужчин по фактам загрязнения земель веществами, вредными для окружающей среды, в результате нарушения специальных правил, что создало опасность для окружающей среды, и самовольного занятия земельного участка, совершенных группой лиц (ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1 УК Украины). Обвиняемых будут судить в Харьковском районном суде Харьковской области», – добавили в прокуратуре.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
