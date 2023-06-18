Девочка из Бабаев ушла от дедушки в Харькове: утром ее нашли со знакомым
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Правоохранители разыскали 16-летнюю жительницу поселка Бабаи, пропавшую в Харькове.
Девочка была в Харькове в гостях у дедушки. Около 20-ти часов 17 июня пенсионер провожал внучку на электричку, но она отошла от него и исчезла. Об этом правоохранителям сообщил отец девочки, рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«На следующее утро сотрудники полиции нашли девочку в Харькове, где она гуляла со своим знакомым, и вернули домой. С подростком правоохранители провели профилактическую беседу», — отметили правоохранители.
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2023 в 15:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разыскали 16-летнюю жительницу поселка Бабаи, пропавшую в Харькове.".