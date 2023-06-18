Девочка из Бабаев ушла от дедушки в Харькове: утром ее нашли со знакомым

Правоохранители разыскали 16-летнюю жительницу поселка Бабаи, пропавшую в Харькове.

Девочка была в Харькове в гостях у дедушки. Около 20-ти часов 17 июня пенсионер провожал внучку на электричку, но она отошла от него и исчезла. Об этом правоохранителям сообщил отец девочки, рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«На следующее утро сотрудники полиции нашли девочку в Харькове, где она гуляла со своим знакомым, и вернули домой. С подростком правоохранители провели профилактическую беседу», — отметили правоохранители.

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