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Девочка из Бабаев ушла от дедушки в Харькове: утром ее нашли со знакомым

Общество 15:04   18.06.2023
Елена Нагорная
Девочка из Бабаев ушла от дедушки в Харькове: утром ее нашли со знакомым Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Правоохранители разыскали 16-летнюю жительницу поселка Бабаи, пропавшую в Харькове.

Девочка была в Харькове в гостях у дедушки. Около 20-ти часов 17 июня пенсионер провожал внучку на электричку, но она отошла от него и исчезла. Об этом правоохранителям сообщил отец девочки, рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«На следующее утро сотрудники полиции нашли девочку в Харькове, где она гуляла со своим знакомым, и вернули домой. С подростком правоохранители провели профилактическую беседу», — отметили правоохранители.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 июня 2023 в 15:04;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разыскали 16-летнюю жительницу поселка Бабаи, пропавшую в Харькове.".