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Дівчинка з Бабаїв пішла від дідуся в Харкові: вранці її знайшли зі знайомим

Суспільство 15:04   18.06.2023
Олена Нагорна
Дівчинка з Бабаїв пішла від дідуся в Харкові: вранці її знайшли зі знайомим

Правоохоронці розшукали 16-річну мешканку селища Бабаї, яка зникла у Харкові.

Дівчинка була в Харкові в гостях у дідуся. Близько 20-ї години 17 червня пенсіонер проводжав онуку на електричку, але вона відійшла від нього і зникла. Про це правоохоронцям повідомив батько дівчинки, розповідають у ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Наступного ранку працівники поліції знайшли дівчинку у Харкові, де вона гуляла зі своїм знайомим, та повернули додому. З підлітком правоохоронці провели профілактичну бесіду”, – зазначили правоохоронці.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2023 в 15:04;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці розшукали 16-річну мешканку селища Бабаї, яка зникла у Харкові.".