Дівчинка з Бабаїв пішла від дідуся в Харкові: вранці її знайшли зі знайомим
Правоохоронці розшукали 16-річну мешканку селища Бабаї, яка зникла у Харкові.
Дівчинка була в Харкові в гостях у дідуся. Близько 20-ї години 17 червня пенсіонер проводжав онуку на електричку, але вона відійшла від нього і зникла. Про це правоохоронцям повідомив батько дівчинки, розповідають у ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Наступного ранку працівники поліції знайшли дівчинку у Харкові, де вона гуляла зі своїм знайомим, та повернули додому. З підлітком правоохоронці провели профілактичну бесіду”, – зазначили правоохоронці.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2023 в 15:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці розшукали 16-річну мешканку селища Бабаї, яка зникла у Харкові.".