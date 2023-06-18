Дівчинка з Бабаїв пішла від дідуся в Харкові: вранці її знайшли зі знайомим

Правоохоронці розшукали 16-річну мешканку селища Бабаї, яка зникла у Харкові.

Дівчинка була в Харкові в гостях у дідуся. Близько 20-ї години 17 червня пенсіонер проводжав онуку на електричку, але вона відійшла від нього і зникла. Про це правоохоронцям повідомив батько дівчинки, розповідають у ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Наступного ранку працівники поліції знайшли дівчинку у Харкові, де вона гуляла зі своїм знайомим, та повернули додому. З підлітком правоохоронці провели профілактичну бесіду”, – зазначили правоохоронці.