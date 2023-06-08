Зниклих брата і сестру з Безлюдівки знайшли за 15 км від кордону з РФ
12-річного хлопчика та його 16-річну сестру із селища Безлюдівка Харківської області, які пішли з дому 5 червня та зникли, правоохоронці знайшли у селі Липці.
Про те, що підлітки зникли, у поліцію заявила їхня бабуся. Діти до цього неодноразово тікали з дому, повідомляє ГУ Нацполіції у Харківській області.
На пошуки підлітків був орієнтований весь особовий склад поліції Харківщини. Їх знайшли у селі Липці та повернули додому. З дітьми провели профілактичну бесіду. Вирішується питання щодо притягнення їхнього опікуна до адміністративної відповідальності.
Читайте також: Неповнолітніх брата і сестру, які пішли з дому на Харківщині, розшукує поліція
Новини за темою:
Ви читали новину: «Зниклих брата і сестру з Безлюдівки знайшли за 15 км від кордону з РФ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 20:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "12-річного хлопчика та його 16-річну сестру із селища Безлюдівка Харківської області, які пішли з дому 5 червня та зникли, правоохоронці знайшли у селі Липці.".