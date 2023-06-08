Зниклих брата і сестру з Безлюдівки знайшли за 15 км від кордону з РФ

12-річного хлопчика та його 16-річну сестру із селища Безлюдівка Харківської області, які пішли з дому 5 червня та зникли, правоохоронці знайшли у селі Липці.

Про те, що підлітки зникли, у поліцію заявила їхня бабуся. Діти до цього неодноразово тікали з дому, повідомляє ГУ Нацполіції у Харківській області.

На пошуки підлітків був орієнтований весь особовий склад поліції Харківщини. Їх знайшли у селі Липці та повернули додому. З дітьми провели профілактичну бесіду. Вирішується питання щодо притягнення їхнього опікуна до адміністративної відповідальності.