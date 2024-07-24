Live
  • Ср 24.07.2024
  • Харків  +27°С
  • USD 41.23
  • EUR 44.77

Удар по екопарку під Харковом: кенгуру знайшли, їх перевезуть

Суспільство 12:45   24.07.2024
Вікторія Яковенко
Удар по екопарку під Харковом: кенгуру знайшли, їх перевезуть Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Двох кенгуру, які після ранкового удару 24 липня армії РФ по Харківщині вважалися безвісти зниклими, знайшли.

Про це «Суспільне. Харків» розповів керівник зооветеринарної частини екопарку Іван Достов.

«Наш працівник одразу евакуював двох кенгуру і поставив ящики із тваринами трохи далі від конюшні. Потім цього чоловіка забрала швидка, а ящики побачили не одразу. Кенгуру весь час перебували в переносках, вони не потребують допомоги ветеринарів», – зазначив Достов.

Також зазначається, що цих тварин перевезуть до зоопарку на Полтавщині.

Нагадаємо, у Харкові пролунав вибух о 05:15. Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів по місту. Також щонайменше ще два вибухи було чутно в Харкові близько 05:30. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, перший удар по місту припав у промислову зону. “Приліт” також зафіксували в Малоданилівській громаді. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, армія РФ вдарила туди о 05:00. “Приліт” був на території екопарку. Там спалахнули стайні, коней вдалося врятувати. Однак голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив  про зникнення кенгуру, який мешкав в одному зі знищених росіянами приміщень. Начальник ХОВА поінформував, що тип ракет, які вдарили по Харкову, ще встановлюють, а по Малоданилівській громаді прилетів “шахед”.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові чутно потужні вибухи – Терехов
У Харкові чутно потужні вибухи – Терехов
24.07.2024, 12:17
Денні вибухи у Харкові: знову вдарили «Іскандери», постраждали двоє людей
Денні вибухи у Харкові: знову вдарили «Іскандери», постраждали двоє людей
24.07.2024, 13:41
У четвер частина Харкова залишиться без води: адреси
У четвер частина Харкова залишиться без води: адреси
24.07.2024, 11:23
Вночі п’яний водій у Харкові скоїв ДТП
Вночі п’яний водій у Харкові скоїв ДТП
24.07.2024, 11:39
Медведчуку та компанії повідомила про підозру Харківська обласна прокуратура
Медведчуку та компанії повідомила про підозру Харківська обласна прокуратура
24.07.2024, 11:22
Що відбувається в Глибокому: інформація ОТУВ “Харків”
Що відбувається в Глибокому: інформація ОТУВ “Харків”
24.07.2024, 10:16

Новини за темою:

08:44
Кенгуру зник безвісти після удару по екопарку під Харковом

Ви читали новину: «Удар по екопарку під Харковом: кенгуру знайшли, їх перевезуть»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 12:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двох кенгуру, які після ранкового удару 24 липня армії РФ по Харківщині вважалися безвісти зниклими, знайшли.".