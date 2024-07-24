Удар по екопарку під Харковом: кенгуру знайшли, їх перевезуть

Двох кенгуру, які після ранкового удару 24 липня армії РФ по Харківщині вважалися безвісти зниклими, знайшли.

Про це «Суспільне. Харків» розповів керівник зооветеринарної частини екопарку Іван Достов.

«Наш працівник одразу евакуював двох кенгуру і поставив ящики із тваринами трохи далі від конюшні. Потім цього чоловіка забрала швидка, а ящики побачили не одразу. Кенгуру весь час перебували в переносках, вони не потребують допомоги ветеринарів», – зазначив Достов.

Також зазначається, що цих тварин перевезуть до зоопарку на Полтавщині.

Нагадаємо, у Харкові пролунав вибух о 05:15. Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів по місту. Також щонайменше ще два вибухи було чутно в Харкові близько 05:30. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, перший удар по місту припав у промислову зону. “Приліт” також зафіксували в Малоданилівській громаді. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, армія РФ вдарила туди о 05:00. “Приліт” був на території екопарку. Там спалахнули стайні, коней вдалося врятувати. Однак голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про зникнення кенгуру, який мешкав в одному зі знищених росіянами приміщень. Начальник ХОВА поінформував, що тип ракет, які вдарили по Харкову, ще встановлюють, а по Малоданилівській громаді прилетів “шахед”.