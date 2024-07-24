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“Приліт” по екопарку в Харкові: коней встигли врятувати (відео)

Події 09:20   24.07.2024
Оксана Горун
“Приліт” по екопарку в Харкові: коней встигли врятувати (відео)

Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила, що пожежа через удар “шахеда” по екопарку під Харковом охопила 1500 кв. м: горіли стайні та гостьовий будиночок.

“Сталася пожежа на території будівлі конюшні, полум’я перекинулося на дерев’яну господарчу споруду й гостьовий будинок. Загальна площа пожежі склала близько 1500 кв. м. Працівники екопарку оперативно та вчасно евакуювали коней зі стайні й врятували їх”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Внаслідок самого “прильоту” постраждали двоє чоловіків 1983 та 2005 років народження.

Відео: ГУ ДСНС України в Харківській області

Раніше голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив  про зникнення кенгуру, який мешкав в одному зі знищених росіянами приміщень.

Нагадаємо, у Харкові пролунав вибух о 05:15. Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів по місту. Також щонайменше ще два вибухи було чутно в Харкові близько 05:30. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, перший удар по місту припав у промислову зону. “Приліт” також зафіксували в Малоданилівській громаді. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, армія РФ вдарила туди о 05:00. Начальник ХОВА повідомив, що тип ракет, які вдарили по Харкову, ще встановлюють, а по Малоданилівській громаді прилетів “шахед”.

Читайте також: Ранковий удар по Харкову та екопарку: Синєгубов опублікував фото наслідків

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 09:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила, що пожежа через удар “шахеда” по екопарку під Харковом охопила 1500 кв. м: горіли стайні та гостьовий будиночок".