“Приліт” по екопарку в Харкові: коней встигли врятувати (відео)

Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила, що пожежа через удар “шахеда” по екопарку під Харковом охопила 1500 кв. м: горіли стайні та гостьовий будиночок.

“Сталася пожежа на території будівлі конюшні, полум’я перекинулося на дерев’яну господарчу споруду й гостьовий будинок. Загальна площа пожежі склала близько 1500 кв. м. Працівники екопарку оперативно та вчасно евакуювали коней зі стайні й врятували їх”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Внаслідок самого “прильоту” постраждали двоє чоловіків 1983 та 2005 років народження.

Відео: ГУ ДСНС України в Харківській області

Раніше голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про зникнення кенгуру, який мешкав в одному зі знищених росіянами приміщень.

Нагадаємо, у Харкові пролунав вибух о 05:15. Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів по місту. Також щонайменше ще два вибухи було чутно в Харкові близько 05:30. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, перший удар по місту припав у промислову зону. “Приліт” також зафіксували в Малоданилівській громаді. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, армія РФ вдарила туди о 05:00. Начальник ХОВА повідомив, що тип ракет, які вдарили по Харкову, ще встановлюють, а по Малоданилівській громаді прилетів “шахед”.